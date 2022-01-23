Κακοκαιρία «Ελπίς» – Σκουρλέτης: Να ενταχθούν οι εργαζόμενοι delivery και courier στα βαρέα και ανθυγιεινά

Δήλωση για τα «σοβαρά και άλυτα ζητήματα των συνθηκών εργασίας και της καταπάτησης των δικαιωμάτων delivery και courier», με αφορμή το νέο σφοδρό κύμα κακοκαιρίας έκανε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Πάνος Σκουρλέτης.

«Είναι εξαιρετικά σημαντικό η Πολιτεία να σταματήσει να κλείνει τα μάτια απέναντι στα προβλήματα αυτών των εργαζομένων. Οι τροπολογίες που κατέθεσε τον Ιανουάριο του 2021 στη Βουλή ο ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία, για ένταξη στα Βαρέα και Ανθυγιεινά courier και delivery, αλλά και των συσκευαστών, ανέδειξαν αυτά τα ζητήματα. Η κυβέρνηση δεν μπορεί να πει ότι δεν γνωρίζει και οφείλει να επανεξετάσει τη θέση της. Να ενταχθούν αυτοί οι εργαζόμενοι στα Βαρέα και Ανθυγιεινά, να αναγνωρίζεται η μισθωτή σχέση εργασίας, η οποία αντικαθίσταται εκβιαστικά από υποτιθέμενες εργολαβικές σχέσεις, να καθορίζεται με ακρίβεια η ειδικότητά τους, πρόβλημα που εντοπίζεται κυρίως στους διαλογείς / συσκευαστές, με ασφαλιστικές και οικονομικές επιπτώσεις εις βάρος τους», αναφέρει.

«Η κυβερνητική πολιτική στο πεδίο της εργασίας έχει επιφέρει πρόσθετα προβλήματα σε αυτές τις κατηγορίες εργαζομένων», τονίζει.

«Ο διαβόητος νόμος Χατζηδάκη επιτρέπει – προτρέπει μαζική εργολαβοποίηση σε μικρές και μεγάλες επιχειρήσεις του κλάδου. Οι έλεγχοι, κυρίως για τους όρους εργασίας και για την πίεση εντός και εκτός ωραρίου, έχουν μηδενιστεί, όπως και αυτοί για την πλήρη παροχή των απαραίτητων μέσων προστασίας. Απαιτείται η άμεση και αυστηρή εφαρμογή του νόμου 4611/19, που ενίσχυε την προστασία των εργαζομένων, αλλά και η επέκτασή του όπου αυτό απαιτείται», προσθέτει ο Πάνος Σκουρλέτης.

