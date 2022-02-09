search
09.02.2022 09:32

Θεσσαλονίκη: Χούλιγκανς ξυλοκόπησαν 17χρονο παίκτη του Άρη – «Το παιδί έχασε τις αισθήσεις του» (video)

09.02.2022 09:32
ARISK1992

Σοκάρει ένα ακόμη περιστατικό οπαδικής βίας στη Θεσσαλονίκη, με θύμα έναν 17χρονο ποδοσφαιριστή της U19 ομάδας του Άρη από οπαδούς του ΠΑΟΚ.

Όπως κατήγγειλε ο πατέρας του, ο άγριος ξυλοδαρμός σημειώθηκε τον περασμένο Δεκέμβριο, και ο νεαρός έχασε τις αισθήσεις του από τα χτυπήματα και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο.

Όπως αναφέρει η ΕΡΤ, ο 17χρονος ποδοσφαιριστής έβαλε γκολ στον αγώνα των ομάδων U19 μεταξύ Άρη και ΠΑΟΚ και έτρεξε προς την κάμερα για να πανηγυρίσει, φιλώντας το σήμα πάνω στη φανέλα της ομάδας του. Μετά από λίγες ημέρες, ο νεαρός δέχθηκε επίθεση έξω από ένα νυχτερινό μαγαζί στα Λαδάδικα από 7 άτομα, μπράβους καταστημάτων της περιοχής, οι οποίοι τον ρώτησαν εάν είναι «το σκουλήκι που σηκώνει τη φανέλα και φιλά το σήμα», πριν τον ξυλοκοπήσουν.

Ο πατέρας του, που κατήγγειλε την επίθεση, ανέφερε πως το παιδί μεταφέρθηκε αιμόφυρτο στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης με κάταγμα στη μύτη και στο ζυγωματικό αλλά και κάκωση το πρόσωπο ενώ έχασε τις αισθήσεις του από τα χτυπήματα. Εμφανώς συγκλονισμένος είπε ότι ο δικός του γιος θα μπορούσε να είναι στη θέση του Άλκη Καμπανού.

Μάλιστα, στο βιντεοληπτικό υλικό που χρησιμοποιήθηκε για την έρευνα της επίθεσης από την αστυνομία, φαίνεται πως η ομάδα των 7 δραστών είχε βγει για να κυνηγήσει οπαδούς του Άρη και είχαν επιτεθεί σε άλλα δύο άτομα, όπως αναφέρει ο πατέρας του 17χρονου.

Η κατάσταση έχει ξεφύγει σε τέτοιο βαθμό που εάν η αστυνομία ερευνούσε σε βάθος την οπαδική βία «θα άδειαζε η μισή πόλη», δήλωσε ο πατέρας του 17χρονου.

Για την επίθεση έχει ταυτοποιηθεί ένας 28χρονος υπήκοος Αλβανίας που είναι ηγετικό στέλεχος συνδέσμου οργανωμένων οπαδών του ΠΑΟΚ και ο οποίος έχει καταδικαστεί για παλαιότερα περιστατικά οπαδικής βίας και θεωρείται άνθρωπος της νύχτας. Άλλα δύο άτομα, ένας Έλληνας και ένας Αλβανός έχουν επίσης ταυτοποιηθεί και έχει σχηματιστεί δικογραφία, και αναζητούνται οι άλλοι τέσσερις δράστες. Οι άλλοι τρεις είναι προσωρινά ελεύθεροι.

