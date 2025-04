ΑΝΤ1: Σκεπτικισμός για τα ριάλιτι – Τα σχέδια για το «I’m Celebrity Get me Out of Here»

Η στροφή στα ριάλιτι που επέλεξε φέτος ο ΑΝΤ1 ποντάροντας μόνον στις «Άγριες μέλισσες» και στην επίσης καθημερινή «Ήλιος»- αν και από νωρίς προμηνυόταν μια εξόχως ανταγωνιστική σεζόν με όσα είχαν γίνει γνωστά από τον ανταγωνισμό σε επίπεδο ελληνικής μυθοπλασίας- προκάλεσε φυγόκεντρες δυνάμεις στους τηλεθεατές και «μαύρη τρύπα» στο πρόγραμμα και μάλιστα στην καταλυτική ζώνη prime time.

«Game of Chefs» και «Η φάρμα» δεν απέδωσαν τα αναμενόμενα στον ΑΝΤ1, αν και όπως λέγεται υπήρχαν «φωνές» στον σταθμό που είχαν τοποθετηθεί με σκεπτικισμό σε αυτή την τυπολογία προγραμμάτων ως προτάσεις ψυχαγωγίας από το κανάλι.

Στο μεταξύ ο ΑΝΤ1 είχε με διθυραμβικό τρόπο -από το Μάιο 2021- ανακοινώσει την προσθήκη στο «οπλοστάσιο» του τo ριάλιτι «I’m a Celebrity Get Me Out of Here-The castle edition» στο οποίο μια ομάδα αναγνωρίσιμων Ελλήνων θα κλεινόταν σε ένα κάστρο κάπου στην Πολωνία και τα μέλη της θα δοκιμάζονταν σε ακραίες προκλήσεις και καταστάσεις.

Μάλιστα επίσημα χείλη του καναλιού από τότε υπογράμμιζαν ότι το ριάλιτι προορίζεται για την prime time ζώνη του σταθμού (προφανώς απέναντι από το «Survivor») και τόνιζαν ότι «έρχεται στον ΑΝΤ1 και θα είναι η πιο τρομακτική περιπέτεια ζωής».

Αν και απομένουν τέσσερις μήνες έως την ολοκλήρωση της σεζόν οι μέχρι τώρα κινήσεις του σταθμού υποδηλώνουν ότι το συγκεκριμένο μπορεί και να μην προβληθεί φέτος.

