Την έμπρακτη στήριξή της προς την Ουκρανία δείχνει η Ζαλγκίρις Κάουνας, καθώς στο παιχνίδι με την Μπαρτσελόνα για την Euroleague θα αγωνιστεί με κυανοκίτρινη εμφάνιση.

Στον αγώνα της ερχόμενης Παρασκευής (11/3) με την Μπαρτσελόνα, στο Κάουνας, οι παίκτες της λιθουανικής ομάδας, δεν θα είναι ντυμένοι στα παραδοσιακά χρώματα, δηλαδή το πράσινο και το λευκό, αλλά στα κυανοκίτρινα της ουκρανικής σημαίας.

Η Ζάλγκιρις γιορτάζει στις 11 Μαρτίου την ημέρα της ανεξαρτησίας της από τη Σοβιετική Ένωση (11 Μαρτίου 1990), ανήμερα δηλαδή του αγώνα απέναντι στους Καταλανούς και αποφάσισε να συνδυάσει την 32η επέτειο στέλνοντας μηνύματα στήριξης προς τους Ουκρανούς, μετά την εισβολή της Ρωσίας στα εδάφη της τελευταίας.

«Ας γιορτάσουμε την ελευθερία μας δείχνοντας στήριξη σε εκείνους που ηρωικά πολεμούν γι’ αυτήν στην Ουκρανία αυτό το διάστημα», αναφέρει στη σχετική ανακοίνωσή της η Ζάλγκιρις.

💚🤍 🤝 💙💛



Let’s celebrate our freedom by showing support to those currently heroically fighting for it in Ukraine!



Read more: https://t.co/tSMQd4y4AO. pic.twitter.com/ehEx30Y58B