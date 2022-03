Έχουν συμπληρωθεί τρεις εβδομάδες από τη μέρα που ο Ρώσος πρόεδρος, Βλαντίμιρ Πούτιν, «πάτησε το κουμπί» για την εισβολή στην Ουκρανία και όλοι αναρωτιούνται τι ή ποιος θα μπορούσε να σταματήσει αυτόν τον παραλογισμό.

Ο Κινέζος πρόεδρος είναι ο μοναδικός άνθρωπος που θα μπορούσε να πείσει τον Πούτιν να σταματήσει, απαντά ο πρώην επικεφαλής των βρετανικών μυστικών υπηρεσιών, της MI6.

Ο σερ Άλεξ Γιάνγκερ, που διετέλεσε επικεφαλής των βρετανικών μυστικών υπηρεσιών στο διάστημα 2014-2020 δήλωσε στο BBC ότι «από όλους τους ανθρώπους στον κόσμο που θα μπορούσαν να ασκήσουν επιρροή στον Βλαντίμιρ Πούτιν, ο οποίος βρίσκεται στο καταφύγιό του και έχει εμμονή με την προσπάθεια επίτευξης του στόχου του, για την αποκατάσταση του μεγαλείου της Ρωσικής Αυτοκρατορίας, από όλους ο μόνος που μπορεί να του μιλήσει λογικά είναι ο Σι Ζιπίνγκ».

«Ο Βλαντίμιρ Πούτιν χρειάζεται και τον Σι και φυσικά ο Σι καθώς αισθάνεται ότι πρέπει να ευθυγραμμιστεί ο ίδιος στο υψηλότερο επίπεδο με όσα κάνει η Ρωσία λόγω της νέας συμμαχίας τους, πρέπει να είναι βαθειά ενοχλημένος με όσα γίνονται», εξήγησε ο σερ Άλεξ Γιάνκγερ.

“China has an opportunity to show the world that it has changed”



