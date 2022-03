Με ένα νέο κρύο ανέκδοτο «ξαναχτύπησε» ο Γιάννης Αντετοκούνμπο κατά την διάρκεια συνέντευξης τύπου μετά το μεγάλο «διπλό» των Μπακς στην έδρα της Φιλαδέλφεια.

Συγκεκριμένα ρώτησε τους παρευρισκόμενους «πώς λέμε μια αγελάδα όταν είναι στο πάτωμα;» και ενώ δεν απάντησε κανείς, είπε: «Μοσχαρίσιο κιμά».

Φυσικά το συγκεκριμένο ανέκδοτο έχει να κάνει με τις αγγλικές λέξεις συνδυάζοντας το «floor» («What do you call a cow on the floor?») με το «ground» προκειμένου να δώσει την απάντηση «ground beef».

Giannis came prepared with the dad jokes tonight. 🤣 pic.twitter.com/FbvsdRHSVb March 30, 2022

Να σημειωθεί ότι ο Γιάννης Αντετοκούνμπο στη σπουδαία νίκη των Μπακς επί των Σίξερς (118-116), είχε 40 πόντους και 14 ριμπάουντ.

