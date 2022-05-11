Μυστήριο: Τι ήταν η «καιόμενη βάτος» που πετούσε πάνω από το USS Ronald Reagan

Ήταν μια πύρινη μπάλα, κάπου 10-15 μέτρα, και βρισκόταν πάνω από τα κεφάλια μας. Την είδαν εκατοντάδες μέλη του πληρώματος. Κάπως έτσι περιγράφει ο Κάρολ Ολέσιακ, που υπηρέτησε στο αμερικανικό αεροπλανοφόρο USS Ronald Reagan, την «συνάντηση» με ένα UFO.

Η περιγραφή του UFO

Ο Κάρολ Ολέσιακ υπηρέτησε ως ναυτικός επιμελητής στο πυρηνοκίνητο αεροπλανοφόρο από το 2002 ως το 2006. Μια μέρα του 2004, στις 8 το βράδυ, βρισκόταν στο κεντρικό κατάστρωμα του USS Ronald καθώς έπλεε στην ανατολική ακτή των ΗΠΑ, όταν είδε μία γιγάντια πορτοκαλί σφαίρα, να πετά πάνω από το πλοίο. Εκατοντάδες ναύτες και αξιωματικοί βρίσκονταν στα καταστρώματα εκείνη την ώρα και είδαν αυτό το φαινόμενο που τους καθήλωσε.

Ήταν σαν μια πύρινη σφαίρα κάπου 10 με 15 μέτρα, κοντά στο πλοίο, που κινείτο με ταχύτητα περίπου 22 κόμβων. Ακολουθούσε το αεροπλανοφόρο περίπου για τέσσερις ώρες, όπως υποστηρίζει ο Κάρολ Ολέσιακ. Και προσθέτει πως του θύμισε την βιβλική περιγραφή της «καιόμενης βάτου». Λέει μάλιστα πως αισθάνθηκε να εκπέμπει αρνητική ενέργεια.

Τού έκανε εντύπωση πως οι αξιωματικοί και το πλήρωμα στη γέφυρα αντέδρασαν με ηρεμία, σαν να είχαν ξαναδεί κάτι τέτοιο… «Συμπεραίνω ότι ΄ναι΄ (είχαν δει κάτι παρόμοιο και πριν), αλλά ρώτησα έναν αξιωματικό αν κάποιος από αυτούς μίλησε για το θέμα την επόμενη μέρα και μου είπε ΄ναι΄», δήλωσε στην Sun Online ο Αμερικανός ναύτης.

Έμεινε άναυδος, ώσπου κάποιος συνάδελφός του τον απομάκρυνε από το κατάστρωμα.

Άλλα δύο μέλη του πληρώματος, ο Πάτρικ Γκόκι και ο Ντέρικ Σμιθ έχουν πει πως κάτι είδαν στον ουρανό, πάνω από το USS Ronald Reagan.

Ο Πάτρικ Γκόκι λέει ότι επρόκειτο για ένα αντικείμενο που κινήθηκε γύρω από την πρύμη του αεροπλανοφόρου, κάνοντας «μισούς κύκλους» πριν απομακρυνθεί «με πολύ μεγάλη ταχύτητα».

Ο Ντέρικ Σμιθ θυμάται πως βρισκόταν στο κατάστρωμα όταν είδε αυτό το αντικείμενο και «όλοι που ήταν στο κατάστρωμα το παρακολουθούσαν».

Ο Ολέσιακ υποστηρίζει πως τους είπαν να μην αναφέρουν τίποτα για το περιστατικό στο ημερολόγιο του σκάφους.

Ανοίγουν στόματα για τα UFO

Κανένας από όσους είδαν αυτό το Άγνωστης Ταυτότητας Ιπτάμενο Αντικείμενο δεν ήταν σε θέση να πει αν ήταν ένα σκάφος φτιαγμένο από ανθρώπους, ένα φυσικό φαινόμενο, ή κάτι πραγματικά Άγνωστης Ταυτότητας, δηλαδή ένα UFO.

Πάντως ουδέποτε άλλοτε έχει αναφερθεί πως εκατοντάδες άνθρωποι είδαν συγχρόνως κάτι που θα μπορούσε να είναι UFO και η μαρτυρία του Κάρολ Ολέσιακ έρχεται στη δημοσιότητα σε μία συγκυρία κατά την οποία Αμερικανοί αξιωματούχοι μιλούν ανοιχτά για μια σειρά από παρόμοια ανεξήγητα περιστατικά, με τον εντοπισμό άγνωστων αντικειμένων κοντά σε πολεμικά πλοία και στρατιωτικές εγκαταστάσεις των ΗΠΑ.

Μάλιστα το Πεντάγωνο φαίνεται πως παίρνει περισσότερο στα σοβαρά διάφορες μαρτυρίες για UFO και έχει πλέον δημιουργηθεί ειδική υπηρεσία που αναλαμβάνει την καταγραφή και διερεύνηση τέτοιων περιστατικών.

Αμερικανικό πολεμικό καταδιώχτηκε από δύο «σφαίρες φωτός», λέει μιαν άλλη μαρτυρία. Δύο κίτρινες σφαίρες με πυρηνικά όπλα πετούσαν πάνω από άκρως απόρρητη στρατιωτική βάση, αναφέρει κάποια άλλη πηγή.

Τέτοιες μαρτυρίες υπάρχουν πάρα πολλές και ο ντοκυμαντερίστας Ντέιβ Μπίτι, παραγωγός του φιλμ «The Nimitz Encounters», το 2019, καταγράφει και ερευνά την υπόθεση. Αυτός είναι που βοήθησε τον Κάρολ Ολέσιακ να πει δημοσίως τι συνέβη εκείνη τη νύχτα του 2004, στην ανατολική ακτή των ΗΠΑ.

Ο Ολέσιακ είπε στον Ντέιβ Μπίτι πως ίσως κάποιοι συνάδελφοί του να φωτογράφησαν ή και να βιντεοσκόπησαν το φαινόμενο.

«Όλοι οι άνθρωποι στα πάνω καταστρώματα θα το είδαν, ήταν 8 το βράδυ, όλοι ήταν ξύπνιοι», είπε ο Ολέσικ στο κανάλι που έχει ο Ντέιβ Μπίτι στο YouTube.

Ο ντοκυμαντερίστας Ντέιβ Μπίτι δήλωσε στην Sun Online: «Αφού μίλησα ο ίδιος με τους αυτόπτες μάρτυρες πιστεύω ότι έλεγαν την αλήθεια, προσπαθώντας με τον καλύτερο δυνατό τρόπο θα θυμηθούν τι συνέβη. Κανένας από αυτούς δεν έχει αποδείξεις για το τι ήταν αυτό το αντικείμενο και μέχρι σήμερα δεν έχουν ιδέα αν ήταν ανθρώπινο κατασκεύασμα, φυσικό φαινόμενο ή κάτι πραγματικά μη αναγνωρίσιμο».

«Δυστυχώς σήμερα όλες οι συναντήσεις με Άγνωστης Ταυτότητας Αντικείμενα στο ναυτικό θεωρούνται απόρρητα θέματα», πρόσθεσε ο Ντέιβ Μπίτι.

Τι συμβαίνει με τα UFO στις ΗΠΑ;

Το θέμα με τα UFO έχει πολλές διαστάσεις, καθώς τροφοδοτεί διάφορες θεωρίες συνωμοσίας, αλλά και μία συζήτηση σε πολιτικό επίπεδο για την εθνική ασφάλεια.

Αξιωματούχοι του Πενταγώνου έσπασαν μάλιστα ένα ταμπού, όταν επιβεβαίωσαν τουλάχιστον τρία περιστατικά, που είχαν καταγραφεί σε βίντεο, για «συναντήσεις» Αμερικανών με UFO.

Το πιο εντυπωσιακό ήταν ένα βίντεο γνωστό ως “Tic Tac” – το οποίο έδειχνε ένα άγνωστο αντικείμενο να καταδιώκεται από μαχητικά αεροπλάνα.

Το Πεντάγωνο δημιούργησε μάλιστα το Προηγμένο Πρόγραμμα Αναγνώρισης Απειλών Αεροδιαστημικής , που είχε ως αντικείμενο την μελέτη των UFO, αλλά η διαλύθηκε το 2017 για να αντικατασταθεί από την υπηρεσία «Task Force UAP», από το 2020.

Η εμπλοκή του Πενταγώνου στο θέμα των UFO, όποια κι αν είναι αυτά, δείχνει ότι οι Αμερικανοί τα θεωρούν πραγματική ή δυνητική απειλή για την εθνική ασφάλεια. Τώρα αν είναι … εξωγήινοι…. Επισήμως οι ΗΠΑ λένε «δεν ξέρουμε ακόμα».

