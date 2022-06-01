search
01.06.2022 17:12

Σοκ στη Θεσσαλονίκη: Επιτέθηκε με… σπαθί σαμουράι σε 47χρονο και τον έστειλε στην εντατική

astynomia new

Με… σπαθί σαμουράι επιτέθηκε άνδρας σε έναν 47χρονο, τραυματίζοντάς τον σοβαρά, με αποτέλεσμα να νοσηλευτεί στην εντατική.

Το περιστατικό σημειώθηκε το πρωί του περασμένου Σαββάτου στο πρώην στρατόπεδο Μεγάλου Αλεξάνδρου, στην οδό Ελευθερίου Βενιζέλου, στους Αμπελόκηπους της Θεσσαλονίκης.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Thestival, ένας άνδρας, γνωστός στους κατοίκους της περιοχής, πήγε -όπως συνηθίζει- στο πρώην στρατόπεδο των Αμπελοκήπων και άφησε σε ένα σημείο του πάρκου “κρέατα αμφιβόλου ποιότητας” για να ταϊστούν τα αδέσποτα ζώα του πάρκου, σύμφωνα με καταγγελία.

Αυτό προκάλεσε την αντίδραση ενός 47χρονου, ο οποίος διαμαρτυρήθηκε, λέγοντάς του ότι του έχει επισημάνει πολλές φορές να μην αφήνει τέτοια κρέατα στο πάρκο, καθώς κυκλοφορούν πολλοί κάτοικοι με τα κατοικίδια ζώα τους.

Τότε ο δράστης, έβγαλε ένα σπαθί… σαμουράι, όπως καταγγέλλει στο Thestival η δικηγόρος του θύματος, Αρετή Σκουνάκη, και τραυμάτισε τον 47χρονο στην κοιλιακή χώρα.

Ο άνδρας μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ και χθες το απόγευμα βγήκε από την Εντατική, εκεί όπου νοσηλευόταν τις τελευταίες ημέρες. Σύμφωνα με πληροφορίες ο 47χρονος είναι καλύτερα στην υγεία του, αφού υποβλήθηκε και σε πολύωρο χειρουργείο.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, αστυνομικοί πήραν κατάθεση σήμερα το πρωί από τον 47χρονο για το περιστατικό, ο οποίος κατονόμασε τον δράστη της επίθεσης, ενώ ανέφερε και τη διεύθυνση της κατοικίας του.

Η δικηγόρος του θύματος καταγγέλλει ότι οι αστυνομικοί αντιμετωπίζουν το περιστατικό ως πλημμέλημα και όχι ως απόπειρα ανθρωποκτονίας, που πρόκειται για κακούργημα.

Σύμφωνα με τα όσα μεταφέρουν κάτοικοι των Αμπελοκήπων, ο δράστης της επίθεσης συνεχίζει να κυκλοφορεί στο πρώην στρατόπεδο Μεγάλου Αλεξάνδρου μέχρι και σήμερα και… περηφανεύεται σε αγνώστους πως έχει όπλα στην κατοχή του. Κάτοικοι της περιοχής κάνουν λόγο για έναν αρκετά ιδιόρρυθμο και οξύθυμο άνθρωπο.

