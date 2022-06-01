Ανεμιστήρας: Έτσι θα τον καθαρίσεις για καλύτερη ατμόσφαιρα και οικονομία

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O ανεμιστήρας αυτή την εποχή είναι ένα από τα πιο χρήσιμα εργαλεία μέσα στο σπίτι μας. Για να λειτουργεί πιο αποτελεσματικά και να καίει λιγότερο ρεύμα θα πρέπει να είναι πεντακάθαρος και φυσικά όταν είναι καθαρός προσέχουμε και την υγεία μας. Καθαρίστε τον εύκολα ακολουθώντας τα παρακάτω βήματα.

Καθαρίζοντας τον ανεμιστήρα από σκόνες και βρομιές αυτός θα λειτουργεί πιο αποδοτικά.

Στρώστε μια πετσέτα κάτω από τον ανεμιστήρα για να μην λερώσετε με σκόνη και βρομιές άλλα έπιπλα και επιφάνειες. Βγάλτε τον ανεμιστήρα από την πρίζα και συγκεντρώστε όλα τα υλικά που θα χρειαστείτε.

Τι θα χρειαστείτε

Για να καθαρίσετε αποτελεσματικά τον ανεμιστήρα σας θα χρειαστείτε δύο βαμβακερά πανάκια, χαρτί κουζίνας, ξίδι, υγρό πιάτων, ζεστό νερό, ένα μπουκαλάκι σπρέι, ένα πινέλο (ή οδοντόβουρτσα) και μπατονέτες.

Βγάλτε όσα εξαρτήματα μπορείτε για να καθαρίσετε τον ανεμιστήρα καλύτερα. Αν δεν μπορείτε να ξεβιδώσετε όλα τα εξαρτήματα μπορείτε να τον καθαρίσετε χρησιμοποιώντας πινέλα, παλιές οδοντόβουρτες και μπατονέτες.

Βήμα 1ο

Ανοίξτε τον ανεμιστήρα Βγάλτε το μπροστινό μέρος του ανεμιστήρα για να μπορέσετε να τον καθαρίσετε πιο αποτελεσματικά. Χρησιμοποιήστε χαρτί κουζίνας

για να απομακρύνετε το μεγαλύτερο μέρος σκόνης. Η ηλεκτρική σας σκούπα ή ένα μικρό σκουπάκι μπορούν, επίσης, να χρησιμεύσουν πολύ στο συγκεκριμένο βήμα.



Βήμα 2ο

Φτιάξτε δικό σας απορρυπαντικό Ανακατέψτε σε ένα μπουκαλάκι σπρέι 2 φλ. ζεστό νερό, 1/2 κ.γ. υγρό πιάτων, 1/4 φλ. ξίδι. Ψεκάστε με το σπρέι σας τις λεπίδες του ανεμιστήρα και καθαρίστε με ένα πανάκι. Χρησιμοποιήστε ένα πινέλο για να ξεσκονίσετε καλά την περιοχή ανάμεσα στον κινητήρα του ανεμιστήρα και στις λεπίδες (η συγκεκριμένη περιοχή βρίσκεται ακριβώς στο κέντρο του ανεμιστήρα)

Μην ξεχάσετε να καθαρίσετε και τη βάση του ανεμιστήρα σας.



Βήμα 3ο

Καθαρίστε τις λεπτομέρειες Αφαιρέστε τις λεπίδες και καθαρίστε με μια μπατονέτα όλες τις περιοχές που δεν καθαρίστηκαν με το πινέλο. Αφήστε όλα τα εξαρτήματα να στεγνώσουν φυσικά πριν τα τοποθετήσετε και πάλι στη θέση τους.

Έξτρα tip Αν μπορείτε να ξεβιδώσετε (χωρίς να χαλάσετε) όλα τα εξαρτήματα του ανεμιστήρα και τις δύο σχάρες (την μπροστινή και την πίσω) τότε μπορείτε να τα πλύνετε όλα μέσα σε μια λεκάνη με ζεστό νερό και υγρό πιάτων. Προσέξτε μόνο να στεγνώσουν όλα τα εξαρτήματα καλά πριν τα επανατοποθετήσετε στη βάση του ανεμιστήρα και στην πρίζα.

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