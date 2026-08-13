DOTSOFT: Άλμα 39,3% στον τζίρο – Ισχυρή ανάπτυξη σε διεθνή έργα και ιδιωτικό τομέα

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Η ισχυρή αύξηση των πωλήσεων, η μεγαλύτερη συμμετοχή των διεθνών έργων και του ιδιωτικού τομέα και η διατήρηση της κερδοφορίας χαρακτηρίζουν το πρώτο εξάμηνο του 2026 για την DOTSOFT, η οποία επιχειρεί παράλληλα να διευρύνει τις πηγές εσόδων της πέρα από τα έργα του Δημοσίου.

Ο κύκλος εργασιών της εταιρείας έφθασε στα 12,79 εκατ. ευρώ, από 9,18 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο διάστημα του 2025, καταγράφοντας αύξηση 39,3%. Η άνοδος των εσόδων δεν πέρασε με την ίδια ένταση στην τελική γραμμή των αποτελεσμάτων, καθώς η κερδοφορία παρέμεινε ουσιαστικά στα επίπεδα της προηγούμενης χρονιάς.

Τα EBITDA διαμορφώθηκαν στα 3,64 εκατ. ευρώ, έναντι 3,57 εκατ. ευρώ το πρώτο εξάμηνο του 2025, ενώ τα λειτουργικά κέρδη (EBIT) ανήλθαν σε 3,34 εκατ. ευρώ, από 3,37 εκατ. ευρώ. Τα καθαρά κέρδη μετά από φόρους υποχώρησαν οριακά στα 2,41 εκατ. ευρώ, έναντι 2,45 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περυσινή περίοδο.

Η εικόνα αυτή αποτυπώνει μια περίοδο κατά την οποία η DOTSOFT αυξάνει σημαντικά το αντικείμενο εργασιών της, αλλά ταυτόχρονα κατευθύνει πόρους σε επενδύσεις που αφορούν την ανάπτυξη νέων δραστηριοτήτων, την έρευνα και ανάπτυξη, τις υποδομές και την ενίσχυση της οργανωτικής της δυναμικότητας.

Ενισχύεται η παρουσία εκτός Δημοσίου

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η αλλαγή που καταγράφεται στη σύνθεση των εσόδων. Η εταιρεία επιδιώκει να περιορίσει σταδιακά την εξάρτησή της από μία κατηγορία έργων, ενισχύοντας την παρουσία της τόσο στον ιδιωτικό τομέα όσο και στις αγορές του εξωτερικού.

Στο πρώτο εξάμηνο, τα έσοδα από διεθνή έργα αυξήθηκαν κατά περίπου 88,9%, ενώ ακόμη μεγαλύτερη ήταν η άνοδος στα έργα του ιδιωτικού τομέα, όπου τα έσοδα υπερδιπλασιάστηκαν, σημειώνοντας αύξηση περίπου 119,6%.

Η εξέλιξη αυτή βρίσκεται στον πυρήνα της στρατηγικής της DOTSOFT για μεγαλύτερη ισορροπία μεταξύ δημοσίων, ιδιωτικών και διεθνών έργων. Παράλληλα, στόχος είναι να αυξηθεί το ποσοστό των επαναλαμβανόμενων εσόδων, ώστε μεγαλύτερο μέρος του τζίρου να προέρχεται από δραστηριότητες με σταθερότερη και περισσότερο προβλέψιμη ροή.

Ρευστότητα και κεφαλαιακή βάση

Σε επίπεδο ισολογισμού, τα ίδια κεφάλαια της εταιρείας ενισχύθηκαν στα 17,34 εκατ. ευρώ στο τέλος Ιουνίου, από 14,93 εκατ. ευρώ στις 31 Δεκεμβρίου 2025.

Ο δείκτης χρέους διαμορφώθηκε στο 45,64%, ενώ η γενική ρευστότητα ανήλθε στο 2,59. Τα μεγέθη αυτά παρέχουν στην εταιρεία περιθώρια για τη χρηματοδότηση της αναπτυξιακής της στρατηγικής και των επενδύσεων που σχεδιάζει για την επόμενη περίοδο.

SmartCities, SaaS και τεχνητή νοημοσύνη

Το δεύτερο εξάμηνο του έτους η DOTSOFT σχεδιάζει να επιταχύνει την ανάπτυξη σε τομείς στους οποίους ήδη έχει παρουσία, αλλά και σε δραστηριότητες που μπορούν να δημιουργήσουν νέες πηγές εσόδων.

Στα Smart Cities, το βάρος πέφτει μεταξύ άλλων σε εφαρμογές για τη διαχείριση απορριμμάτων και στάθμευσης, ενώ στα σχέδια περιλαμβάνεται η περαιτέρω ανάπτυξη προϊόντων SaaS. Μέσω των συγκεκριμένων υπηρεσιών επιδιώκεται η αύξηση των recurring revenues, τα οποία αποτελούν έναν από τους βασικούς στόχους της εταιρείας για τα επόμενα χρόνια.

Ξεχωριστή θέση στον σχεδιασμό καταλαμβάνει η τεχνητή νοημοσύνη. Η DOTSOFT προσανατολίζεται στην εμπορική αξιοποίηση εφαρμογών AI για την ψηφιοποίηση και την αναγνώριση εγγράφων, με μεγαλύτερη στόχευση σε πελάτες του ιδιωτικού τομέα.

Ταυτόχρονα, σχεδιάζει να ενισχύσει τη συμμετοχή της σε διεθνείς διαγωνισμούς ευρωπαϊκών οργανισμών και θεσμικών οργάνων, κυρίως σε έργα Business Intelligence, Big Data και εφαρμογές εικονικής και επαυξημένης πραγματικότητας (VR/AR).

Στο πλάνο περιλαμβάνεται ακόμη η ανάπτυξη των υπηρεσιών Field Engineering για έργα έξυπνων πόλεων, επιχειρήσεων και υποδομών, καθώς και η αύξηση των ενεργών συμβάσεων συντήρησης και τεχνικής υποστήριξης.

Το βλέμμα στο 2027

Για το υπόλοιπο του 2026, ένα από τα ζητούμενα είναι η περαιτέρω διείσδυση στον ιδιωτικό τομέα, αλλά και η διατήρηση επαρκούς ανεκτέλεστου υπολοίπου συμβάσεων που θα προσφέρει ορατότητα εσόδων και για το 2027.

Η διοίκηση εμφανίζεται θετική για την πορεία του δεύτερου εξαμήνου, βασιζόμενη στο υφιστάμενο χαρτοφυλάκιο και το ανεκτέλεστο έργων, αλλά και στις νέες συμβάσεις που μπορούν να προκύψουν μέσα από το ΕΣΠΑ 2021-2027 και το Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης.

Πρόσθετες ευκαιρίες αναζητούνται στην αυξανόμενη ζήτηση για έργα ψηφιακού μετασχηματισμού, τεχνητής νοημοσύνης και έξυπνων πόλεων.

Το επόμενο στοίχημα για την DOTSOFT είναι πλέον διπλό: να μετατρέψει τη μεγάλη αύξηση του κύκλου εργασιών σε ισχυρότερη αύξηση κερδών και ταυτόχρονα να πετύχει πιο ισορροπημένη κατανομή των εσόδων της μεταξύ Δημοσίου, ιδιωτικών επιχειρήσεων και διεθνών αγορών. Σε αυτή την κατεύθυνση εντάσσονται τόσο η ενίσχυση των επαναλαμβανόμενων εσόδων όσο και η αξιοποίηση της στρατηγικής επένδυσης για την επόμενη φάση ανάπτυξης της εταιρείας.

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