search
ΤΡΙΤΗ 20.01.2026 14:51
search
MENU CLOSE
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

13.06.2022 14:08

Ο Σακίλ Ο’Νιλ έβρισε χρήστη του Twitter: «Απόλαυσε τα στατιστικά μου και βγάλε τον σκασμό, ηλίθιε!»

13.06.2022 14:08
ShaquilleONeal

Έξαλλος με έναν χρήστη του Twitter έγινε ο Σακίλ Ο’ Νιλ, όταν εκείνος ισχυρίστηκε ότι δεν θα είχε πάρει πρωτάθλημα στο NBA αν δεν ήταν συμπαίκτης με τον Κόμπι Μπράιαντ.

Ένας λογαριασμός στο Twitter και πιο συγκεκριμένα το «Legion Hoops» έκανε μια ανάρτηση με τα στατιστικά του Σακίλ Ο’ Νιλ στους τελικούς του ΝΒΑ.

Συγκεκριμένα ανέφερε ότι στους «NBA Finals» του 2000 είχε κατά μέσο όρο 38 πόντους, 16.7 ριμπάουντ, 2.7 τάπες και 2.3 ασίστ, το 2001 άλλους 33 πόντους, 15.8 ριμπάουντ, 4.8 ασίστ και 3.4 τάπες ενώ το 2002 πρόσθεσε επίσης 36.3 πόντους, 12.3 ριμπάουντ, 3.8 ασίστ και 2.8 τάπες.

Kάποιος χρήστης του Twitter σχολίασε τότε ότι «ακόμα και με αυτούς τους αριθμούς, ο Σακ δεν θα είχε πάρει κανένα δαχτυλίδι χωρίς τον Κόμπι». Ωστόσο ο Σακίλ Ο’ Νιλ δεν φάνηκε να χαίρεται με το σχόλιο και τον… έβρισε: «Κανένας δεν μπορεί να νικήσει εάν δεν έχει έναν ακόμα σταρ δίπλα του ηλίθιε. Πόσα θα είχε πάρει ο Μάτζικ χωρίς τον Καρίμ ή ο Κένι Σμιθ χωρίς τον Χακίμ; Τι στο διάολο λες; Μισώ τους χαζούς ανθρώπους. Απόλαυσε τα στατιστικά μου και βγάλε τον σκασμό» ήταν η απάντηση του θρύλου του NBA.

Διαβάστε επίσης:

Σλοβενία – Σερβία: Η χειρονομία του Κούρτιτς στους Σέρβους οπαδούς, μετά το τέλος του αγώνα (Video)

Nations League: Θρίαμβος για την Ελλάδα, 4 στα 4 κόντρα στο Κόσοβο (Videos)

Έξι συλλήψεις για τα επεισόδια στο ΠΑΟ ΡΟΥΦ-Μακεδονικός

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
alpha-new
MEDIA

Φορτσάτος ο Alpha στο «άνοιγμα» (19/1) της εβδομάδας – Άλμα τηλεθέασης για το Mega

meleti-new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ελεονώρα Μελέτη κατά Μαρίας Καρυστιανού για τις αμβλώσεις: «Είναι ξεκάθαρα μια επικίνδυνη δήλωση» (Video)

MENIDI_FOTIA
ΕΛΛΑΔΑ

Μενίδι: Σύλληψη 37χρονου για τη φωτιά στο εργοστάσιο πλαστικών – Προσπαθούσε να κλέψει καλώδια, πώς ξεκίνησε η πυρκαγιά

marinakis_2001_1920-1080_new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μαρινάκης για αγρότες: «Δεν υπάρχει πλέον καμία δικαιολογία να ξανακλείσουν δρόμοι, να απομακρυνθούν τα τρακτέρ»

erdogan-shaquille
ΚΟΣΜΟΣ

Η στιγμή που ο Ερντογάν παίζει μπάσκετ με τον Σακίλ Ο’ Νιλ

Δείτε όλες τις ειδήσεις
plakias deliborias
ΕΛΛΑΔΑ

Σύγκρουση Πλακιά - Δεληβοριά για την Καρυστιανού με φόντο τις δηλώσεις περί αμβλώσεων: «Η ζημιά είναι ανυπολόγιστη»

skorda–new
LIFESTYLE

Φαίη Σκορδά: «20 χρόνια δουλεύω στην τηλεόραση, δεν αξίζω τίποτα - Αυτό κατάλαβα το Σαββατοκύριακο» (Video)

govgr-wallet_2912_1920-1080_new
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Σημαντική αλλαγή στο Gov.gr Wallet – Τι ισχύει πλέον αν σου πάρουν το δίπλωμα;

Katsoulis
LIFESTYLE

Κρατερός Κατσούλης για Μουτσινά: «Υπήρχε μπουρδολογία και στη δική του εκπομπή;»

magda-tsegkoy-new
LIFESTYLE

Μάγδα Τσέγκου: «Υπάρχουν παρουσιαστές που η μύτη τους έχει φτάσει πιο μακριά από του Πινόκιο»

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΡΙΤΗ 20.01.2026 14:50
alpha-new
MEDIA

Φορτσάτος ο Alpha στο «άνοιγμα» (19/1) της εβδομάδας – Άλμα τηλεθέασης για το Mega

meleti-new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ελεονώρα Μελέτη κατά Μαρίας Καρυστιανού για τις αμβλώσεις: «Είναι ξεκάθαρα μια επικίνδυνη δήλωση» (Video)

MENIDI_FOTIA
ΕΛΛΑΔΑ

Μενίδι: Σύλληψη 37χρονου για τη φωτιά στο εργοστάσιο πλαστικών – Προσπαθούσε να κλέψει καλώδια, πώς ξεκίνησε η πυρκαγιά

1 / 3