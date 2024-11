Politico: Μήπως το Διεθνές Δικαστήριο με τα εντάλματα σύλληψης βοηθά στην πολιτική επιβίωση του Νετανιάχου; (video)

Το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο μόλις έσωσε τον Μπένζαμιν Νετανιάχου, γράφει το Politico, εξηγώντας ότι οι κατηγορίες για τη διάπραξη εγκλημάτων πολέμου θα συσπειρώσουν τους Ισραηλινούς γύρω από τον πρωθυπουργό τους.

«Μόλις άρχισε να φαίνεται πως οι μέρες του Μπένζαμιν Νετανιάχου στην εξουσία ίσως να είναι μετρημένες, ήρθε το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο για να τον σώσει», γράφει ο Τζέιμι Ντέτμερ στο Politico.

Ο αρθρογράφος σημειώνει ότι η εύθραυστη κυβερνητική συμμαχία του Νετανιάχου βρέθηκε στο χείλος της κατάρρευσης το Σαββατοκύριακο, όταν ο απόστρατος στρατηγός Μπένι Γκαντζ απείλησε ότι θα εγκαταλείψει την κυβέρνηση αν δεν παρουσιάσει ο πρωθυπουργός ένα σαφές χρονοδιάγραμμα ενεργειών για την μεταπολεμική κατάσταση και συγκεκριμένα για τον τρόπο διακυβέρνησης της Γάζας.

Το τελεσίγραφο του Μπένι Γκαντζ ενέτεινε τις πολιτικές πιέσεις στον Νετανιάχου, αλλά αμέσως μόλις ανακοινώθηκε από τον εισαγγελέα του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου, Καρίμ Χαν, ότι ζητά την έκδοση ενταλμάτων σύλληψης του Νετανιάχου και του υπουργού Άμυνας του Ισραήλ, Γιόαβ Γκάλαντ, μαζί και τριών ηγετών της Χαμάς, τα πράγματα άλλαξαν για τον Νετανιάχου.

Κατά τον αναλυτή του Politico, αν ο Χαν και τα έξι μέλη του πάνελ του ήλπιζαν ότι ζητώντας την έκδοση ενταλμάτων σύλληψης του Ισραηλινού πρωθυπουργού, του υπουργού Άμυνας και της ηγεσίας της Χαμάς, θα επετύγχαναν κατάπαυση του πυρός, τότε εκ του αποτελέσματα μάλλον θα πρέπει να είναι απογοητευμένοι.

Λίγα λεπτά μετά τις δηλώσεις του Καρίμ Χαν, ο αρχηγός της αντιπολίτευσης στο Ισραήλ, Γιάιρ Λαπίντ, ένας από τους βασικούς πολιτικούς αντιπάλους του Νετανιάχου, έσπευσε να καταδικάσει τον Χαν και να μιλήσει για «καταστροφή». Ο Λαπίντ ζητούσε από τον Νετανιάχου να προσφύγει στις κάλπες, αλλά αυτό το ενδεχόμενο απομακρύνεται από τον ορίζοντα.

«Τα εντάλματα σύλληψης του ΔΠΔ είναι πλήρης ηθική αποτυχία. Δεν μπορούμε να αποδεχτούμε την εξοργιστική σύγκριση μεταξύ Νετανιάχου και Σινουάρ, μεταξύ των ηγετών του Ισραήλ και των ηγετών της Χαμάς», έγραψε στην πλατφόρμα Χ ο Λαπίντ.

