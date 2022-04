Ο Σακίλ Ο’Νιλ αποθέωσε τον Γιάννη Αντετοκούνμπο λέγοντας πως μία μέρα το ΝΒΑ θα του ανήκει και θα είναι ο καλύτερος.

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο έγραψε ιστορία τα ξημερώματα της Παρασκευής (1/4) στο Μπρούκλιν. Έστειλε το ματς στην παράταση με τρίποντο και ξεπέρασε τον Καρίμ Αμπντούλ – Τζαμπάρ για γίνει ο κορυφαίος σκόρερ στην ιστορία της ομάδας.

Μετά το τέλος του παιχνιδιού, ο Σακίλ Ο’Νίλ τον αποθέωσε για τα όσα κάνει στο παρκέ, λέγοντας: «Aγαπώ το παιδί αυτό, θέλει πάντα να ανταγωνίζεται. Πολλοί αναρωτιούνται ποιος είναι ο καλύτερος στο ΝΒΑ. Ουέιντ, ΛεΜπρόν, Κόμπι. Ο Γιάννης δείχνει ότι έρχεται. Κάποια μέρα η λίγκα θα ανήκει στον Γιάννη. ο Γιάννης θα είναι ο καλύτερος στο ΝΒΑ, τελεία και παύλα».

"One day we will say Giannis is best player in the league. Period."@SHAQ sees a bright future for @Giannis_An34 pic.twitter.com/W8lKEKJV1k