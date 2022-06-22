Κρεσέντο προκλήσεων από τουρκικά ΜΜΕ για Ψέριμο: «Είναι τουρκικό νησί, οι Έλληνες βάζουν στρατό»

Στη μάχη της κλιμάκωσης της τουρκικής προκλητικότητας και τα κρατικά μέσα ενημέρωσης της γείτονος με ρεπορτάζ που αποτυπώνουν το κυβερνητικό αφήγημα του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.

Στόχος αυτή τη φορά, η Ψέριμος, για την οποία θέματα που παρουσίασαν το πρακτορείο Anadolu και η κρατική τηλεόραση TRT Haber, υποστηρίζουν με βίντεο και φωτογραφίες πως υπάρχουν στρατιωτικές μονάδες στο νησί, που «βρίσκεται σε απόσταση 8 χιλιομέτρων νοτιοδυτικά της Αλικαρνασσού».

Τα ίδια ρεπορτάζ επιχειρούν να υποστηρίξουν τους ισχυρισμούς τους με δορυφορικές φωτογραφίες, λέγοντας πως στο νησί είναι εγκατεστημένες μονάδες πυροβολικού, ελικοδρόμιο και παρατηρητήριο, με τις οποίες «η Ελλάδα παραβιάζει τη Συνθήκη της Λωζάνης». Επιπλέον, το TRT Haber φτάνει στο σημείο να ισχυριστεί πως η Ψέριμος αποτελεί τουρκικό νησί, ενώ δεν παραλείπουν να σχολιάσουν και την επίσκεψη που είχε κάνει εκεί ο Κυριάκος Μητσοτάκης.



Το κρατικό κανάλι TRT αναφέρει συγκεκριμένα: «Άλλη μια πρόκληση από την Ελλάδα: «Παρατηρήθηκαν στρατιώτες και βαρύς οπλισμός στην Ψέριμο. Το πρακτορείο Αναντολού συνέλαβε στο φακό του οπλισμό και στρατιωτική παρουσία της Ελλάδας στο νησί Keci (Ψέριμος), 8 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά της χερσονήσου της Αλικαρνασσού, που έχει εξοπλιστεί κατά παράβαση του διεθνούς δικαίου».



Το τουρκικό πρακτορείο Anadolou φροντίζει, μάλιστα, να αναλύσει λεπτομερώς όσα «είδε» στην Ψέριμο, τονίζοντας ότι στην είσοδο του νησιού υπάρχει ελικοδρόμιο που φαίνεται εύκολα από τις βάρκες, τα γιοτ και τα πλοία που περνούν. Υπάρχει, ακόμη, ένα τσιμεντένιο φράγμα που εμποδίζει τον δρόμο, τέσσερις παρόμοιες κατασκευές, φρούρια και παρατηρητήρια, δεξαμενές νερού και συστήματα ηλιακής ενέργειας.

«Στην περιοχή όπου γίνονται οικοδομικές δραστηριότητες υπάρχουν Έλληνες στρατιώτες με στολές παραλλαγής γύρω από τις πέτρινες κατασκευές που θυμίζουν χαρακώματα ή καταφύγια. Ενώ φαίνεται ότι κάποιοι στρατιώτες ξεκουράζονται μπροστά από τις δομές, οι στρατιώτες που περιπολούν και παρακολουθούν, επίσης τραβούν την προσοχή», σημειώνει το ρεπορτάζ.

Δεν παραλείπει, ακόμη, να αναφερθεί και στην τεράστια ελληνική σημαία που έχει σχηματιστεί σε ένα ύψωμα του νησιού, το οποίο -όπως υπογραμμίζει το πρακτορείο Anadolu- εξαιρείται από το νομικό καθεστώς των Δωδεκανήσων σύμφωνα με διεθνείς συμφωνίες και το οποίο θα πρέπει να είναι ακατοίκητο και αποστρατιωτικοποιημένο.

«Και στις δύο πλευρές της σημαίας, ο εξοπλισμός του πυροβολικού διακρίνεται εύκολα στα καμουφλαρισμένα χαρακώματα. Η ελληνική σημαία αξιολογείται ως προσπάθεια δημιουργίας της αντίληψης στους περαστικούς ότι το νησί είναι “ελληνική γη”», σημειώνει χαρακτηριστικά το τουρκικό μέσο.

Την ίδια στιγμή, πολιτικοί αναλυτές σχολιάζουν πως παρόμοια ρεπορτάζ, υποκινούμενα από την Άγκυρα, ενδέχεται να κυκλοφορήσουν τις επόμενες μέρες και για άλλα ελληνικά νησιά του Αιγαίου.

