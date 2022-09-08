Παρατεταμένο χειροκρότημα στην ταινία «The Son» με τον Χιου Τζάκμαν στο Φεστιβάλ της Βενετίας

Η νέα ταινία του Χιου Τζάκμαν «The Son», έκανε πρεμιέρα την Τετάρτη στο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Βενετίας και η ολοκλήρωση της προβολής χαιρετίστηκε με καταιγιστικό χειροκρότημα που διήρκεσε 10 λεπτά.

Σύμφωνα με το Deadline, ο Χιου Τζάκμαν ήταν παρών στην προβολή, όπως επίσης οι συμπρωταγωνιστές του Λόρα Ντερν, Βανέσα Κίρμπι και Ζεν ΜακΓκραθ.

Ο σκηνοθέτης της ταινίας, Φλόριαν Ζέλερ ήταν μαζί με τους ηθοποιούς και δέχθηκε επευφημίες.

Η ταινία «The Son» είναι η συνέχεια του φιλμ «The Father» του Ζέλερ, το οποίο απέσπασε Όσκαρ Καλύτερου Διασκευασμένου Σεναρίου και χάρισε Όσκαρ Α’ Ανδρικού Ρόλου στον Άντονι Χόπκινς.

Διαβάστε επίσης:

Τζάστιν Μπίμπερ: Αναστέλλει ξανά την περιοδεία του για λόγους υγείας – Τι είναι το σύνδρομο Ramsay-Hunt από το οποίο πάσχει

Χάρι Στάιλς: Πήρε θέση για το αν έφτυσε (ή όχι) τον Κρις Πάιν

Σταμάτης Γαρδέλης για Πέτρο Φιλιππίδη: «Λίγη ανθρωπιά – Ο καημενούλης έχει θέμα υγείας» (Video)