Παρατεταμένο χειροκρότημα στην ταινία «The Son» με τον Χιου Τζάκμαν στο Φεστιβάλ της Βενετίας

Η νέα ταινία του Χιου Τζάκμαν «The Son», έκανε πρεμιέρα την Τετάρτη στο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Βενετίας και η ολοκλήρωση της προβολής χαιρετίστηκε με καταιγιστικό χειροκρότημα που διήρκεσε 10 λεπτά.
Σύμφωνα με το Deadline, ο Χιου Τζάκμαν ήταν παρών στην προβολή, όπως επίσης οι συμπρωταγωνιστές του Λόρα Ντερν, Βανέσα Κίρμπι και Ζεν ΜακΓκραθ.
Ο σκηνοθέτης της ταινίας, Φλόριαν Ζέλερ ήταν μαζί με τους ηθοποιούς και δέχθηκε επευφημίες.
Η ταινία «The Son» είναι η συνέχεια του φιλμ «The Father» του Ζέλερ, το οποίο απέσπασε Όσκαρ Καλύτερου Διασκευασμένου Σεναρίου και χάρισε Όσκαρ Α’ Ανδρικού Ρόλου στον Άντονι Χόπκινς.
