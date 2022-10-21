Μεξικό: Ισχυρή έκρηξη από σύγκρουση βυτιοφόρου με αμαξοστοιχία – Καταστράφηκαν 15 σπίτια (Videos)

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Δεκαπέντε σπίτια μια συνοικίας του Αγουασκαλιέντες, στο βόρειο Μεξικό, καταστράφηκαν και 300 οικογένειες αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τις εστίες τους, όταν ένα βυτιοφόρο εξερράγη μετά τη σύγκρουσή του με αμαξοστοιχία.
«Με βάση την επιθεώρηση που έγινε (…) έχουμε 15 σπίτια πλήρως κατεστραμμένα», είπε ο δήμαρχος της πόλης, Λεονάρντο Μοντανιές, μιλώντας σε τοπικά μέσα ενημέρωσης.
Το τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε την Πέμπτη, όταν το τρένο συγκρούστηκε με το βυτιοφόρο που μετέφερε καύσιμα.
Η κυβερνήτρια της Πολιτείας Αγουασκαλιέντες, η Μαρία Τερέσα Χιμένες, διαβεβαίωσε ότι δεν υπάρχουν νεκροί ή τραυματίες. «Οι πυροσβέστες έφτασαν πολύ γρήγορα επιτόπου και κατάφεραν να εκκενώσουν περίπου 300 σπίτια» στη συνοικία Κολόνια Μέχικο. Από αυτά, τα 120 έχουν υποστεί ζημιές.
Ορισμένοι κάτοικοι φιλοξενούνται σε ξενοδοχεία, άλλοι προωθήθηκαν σε προσωρινούς καταυλισμούς.
Στα πλάνα που μετέδωσε η τηλεόραση φαίνονται καμένα αυτοκίνητα και ένα βυτιοφόρο, γερμένο στο πλάι.
Τα αίτια του δυστυχήματος ερευνώνται.
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