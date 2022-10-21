Μεξικό: Ισχυρή έκρηξη από σύγκρουση βυτιοφόρου με αμαξοστοιχία – Καταστράφηκαν 15 σπίτια (Videos)

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google Add topontiki.gr on Google

Δεκαπέντε σπίτια μια συνοικίας του Αγουασκαλιέντες, στο βόρειο Μεξικό, καταστράφηκαν και 300 οικογένειες αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τις εστίες τους, όταν ένα βυτιοφόρο εξερράγη μετά τη σύγκρουσή του με αμαξοστοιχία.

«Με βάση την επιθεώρηση που έγινε (…) έχουμε 15 σπίτια πλήρως κατεστραμμένα», είπε ο δήμαρχος της πόλης, Λεονάρντο Μοντανιές, μιλώντας σε τοπικά μέσα ενημέρωσης.

Un tren se impactó con una pipa que trasladaba material flamable en #Aguascalientes, #México, provocando una explosión y un fuerte incendio.

El fuego cubrió la unidad y parte del tren y generó una columna de humo que se apreciaba a varios kilómetros pic.twitter.com/vgoQSMRC6p — David de la Paz 戴维 (@daviddelapaz) October 21, 2022

Το τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε την Πέμπτη, όταν το τρένο συγκρούστηκε με το βυτιοφόρο που μετέφερε καύσιμα.

Η κυβερνήτρια της Πολιτείας Αγουασκαλιέντες, η Μαρία Τερέσα Χιμένες, διαβεβαίωσε ότι δεν υπάρχουν νεκροί ή τραυματίες. «Οι πυροσβέστες έφτασαν πολύ γρήγορα επιτόπου και κατάφεραν να εκκενώσουν περίπου 300 σπίτια» στη συνοικία Κολόνια Μέχικο. Από αυτά, τα 120 έχουν υποστεί ζημιές.

#ÚLTIMAHORA | En la capital de #Aguascalientes, se acaba de dar un choque de una unidad que transportaba material flamable con un tren, sobre la avenida Aguascalientes; al menos dos mil personas fueron evacuadas pic.twitter.com/StXZACbE0j October 21, 2022

Ορισμένοι κάτοικοι φιλοξενούνται σε ξενοδοχεία, άλλοι προωθήθηκαν σε προσωρινούς καταυλισμούς.

Στα πλάνα που μετέδωσε η τηλεόραση φαίνονται καμένα αυτοκίνητα και ένα βυτιοφόρο, γερμένο στο πλάι.

Τα αίτια του δυστυχήματος ερευνώνται.

Διαβάστε επίσης:

Τζόρτζια Μελόνι: Η πρώτη γυναίκα πρωθυπουργός της Ιταλίας – Σχηματίστηκε κυβέρνηση (Photos)

Απειλεί ξανά ο Ερντογάν: «Πλέον έχουμε και τον πύραυλο Typhoon -Κάποιοι παρακολουθούν με μεγάλο ενδιαφέρον»

Κρεμλίνο: Η «αλήθεια» για τις διαρροές στους αγωγούς αερίου Nord Stream θα «εκπλήξει»