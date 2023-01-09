Θεσσαλονίκη: Προφυλακίστηκε 17χρονος για σεξουαλική κακοποίηση 9χρονης

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Προσωρινά κρατούμενος κρίθηκε ένας 17χρονος Ολλανδός, μετά την απολογία του, για την σεξουαλική κακοποίηση 9χρονης, στη Θεσσαλονίκη, αν και ο ίδιος αρνήθηκε την κατηγορία.
Όπως μεταδίδει το grtimes.gr, ο 17χρονος συνελήφθη στο Ωραιόκαστρο αφού είχε προηγηθεί καταγγελία από μητέρα ενός ανήλικου κοριτσιού. Βάσει των όσων κατήγγειλε η μητέρα, ο 17χρονος φιλοξενείτο τον Οκτώβριο στο σπίτι τους, χρονικό διάστημα κατά το οποίο ο 17χρονος προέβη σε ασελγείς πράξεις σε βάρος του 9χρονου κοριτσιού.
Εντοπίστηκε στις 3 Ιανουαρίου στην περιοχή του Ωραιοκάστρου. Όταν οι αστυνομικοί του ζήτησαν να τον ελέγξουν εκείνος αρνήθηκε και το έβαλε στα πόδια, ωστόσο τον ακινητοποίησαν και τον συνέλαβαν.
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