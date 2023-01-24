Ο ηθοποιός σχολίασε μία παλιά συνέντευξη του ηθοποιού που είχε δηλώσει «αν ήμουν γκέι, δεν θα ντρεπόμουν να το πω, μακάρι όλοι οι άντρες να φορούσαν τα παντελόνια που φοράω»

Με αφορμή μία παλιά συνέντευξη του Νίκου Βέρτη στην οποία είχε μιλήσει για τη σεξουαλικότητά του, ο Αργύρης Αγγέλου σχολίασε τα όσα είχε αναφέρει ο τραγουδιστής.

Μιλώντας στο People το 2014, ο Νίκος Βέρτης είχε πει: «Αν ήμουν γκέι, δεν θα ντρεπόμουν να το πω δημοσίως. Όταν ακούς κάτι που δεν ισχύει, το προσπερνάς. Τα πρώτα χρόνια με έλεγαν Τούρκο, μετά Αλβανό. Μετά είπαν ότι ο πατέρας μου είναι πολύ πλούσιος και εξαιτίας του έκανα καριέρα. Ο καθένας έλεγε ό,τι ήθελε. Πράγματα που δεν ισχύουν δεν με απασχολούν. Καταρχήν έχω μεγαλώσει στην Ολλανδία και μισώ τους ανθρώπους που ντρέπονται για τις ιδιαιτερότητές τους. Αν είσαι γκέι, δεν πρέπει να ντρέπεσαι να το πεις. Είχα παιδικούς φίλους γκέι, οι οποίοι δεν ντρέπονταν για αυτό» και στη συνέχεια είχε τονίσει:

«Αν ήμουν γκέι, λοιπόν, δεν θα ντρεπόμουν με τίποτε να το πω δημόσια. Δυστυχώς για κάποιους και ευτυχώς για κάποιες, είμαι ο τελευταίος άνθρωπος στη γη που θα είχα έστω και 1% μέσα μου ομοφυλοφιλικές τάσεις. Προσωπικά, ξέρεις, λυπάμαι για εκείνους που δεν έχουν αποδεχτεί τον εαυτό τους και τους απομακρύνω από κοντά μου». Σε ερώτηση για το αν θα εκνευριζόταν σε περίπτωση που τον φλέρταρε ένας άντρας, απάντησε: «Δεν θα τσατιζόμουν. Εξαρτάται, βέβαια, και από τον τρόπο. Γνωστός άνθρωπος με φλέρταρε με χυδαιότητα και γλίτωσε το ξύλο στο δευτερόλεπτο, χωρίς όμως να νιώθω την ανάγκη να αποδείξω τι είμαι. Όσα λάθη και να έχω κάνει στη ζωή μου, η ηθική μου είναι πάντα ψηλά και μακάρι όλοι οι άντρες να φορούσαν τα παντελόνια που φοράω!».

Αργύρης Αγγέλου για Νίκο Βέρτη: «Όλοι οι παντελονάτοι ξεχύθηκαν στους δρόμους»

Ο Αργύρης Αγγέλου βρέθηκε καλεσμένος στη ραδιοφωνική εκπομπή του Pride και είπε: «Όλοι οι παντελονάτοι ρε παιδί μου ξεχυθήκαν στους δρόμους, δεν τον ξέρω τον άνθρωπο καθόλου, ούτε τη μουσική του ακούω, έχω βρεθεί μια φορά σε μαγαζί που τραγουδάει κάνει κέφι ο άνθρωπος και ο κόσμος τον αγαπάει πολύ. Δεν είναι όμως αυτό το θέμα μας. Θεωρώ ότι είναι μια απαράδεκτη ερώτηση από την μεριά του δημοσιογράφου, έχω βιώσει τέτοιες ερωτήσεις στο παρελθόν και σε πολύ πιο δύσκολες εποχές, όχι τώρα που η κοινωνία είναι πιο έτοιμη να τις ακούσει, και έχω αντιδράσει ακραία».

Στη συνέχεια ο ηθοποιός πρόσθεσε: «Θεωρώ ότι ο άνθρωπος μπήκε στη διαδικασία να απαντήσει σε αυτή την τραγική ερώτηση και δυστυχώς στις 99 στις 100 φορές που προσπαθείς να απαντήσεις και να γλιτώσεις από μια τέτοια ερώτηση παίρνοντας την απόφαση ότι θα απαντήσεις, λες @@@@. Σαφέστατα ήταν μια πολύ λάθος δήλωση του Νίκου Βέρτη. Πολύ λάθος, και είναι ένας έμπειρος άνθρωπος και δεν καταλαβαίνω πως έπεσε σε τέτοια παγιδάρα. Δεν χρειάζεται υπερπροσπάθειά στα πράγματα, ούτε να αποδείξεις τα παντελόνια σου».

