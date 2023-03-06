search
ΔΕΥΤΕΡΑ 08.09.2025 18:45
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

06.03.2023 12:02

ΕΦΚΑ – ΔΥΠΑ: Ο «χάρτης» πληρωμών μέχρι τις 10 Μαρτίου – Ποιοι πάνε ταμείο

atm_new

Στην πληρωμή συνολικά 79,6 εκατ. ευρώ σε 113.310 δικαιούχους θα προχωρήσουν την εβδομάδα 6-10 Μαρτίου ο e-ΕΦΚΑ και η Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (πρώην ΟΑΕΔ).

Ειδικότερα, όπως αναφέρει το υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων σε ανακοίνωσή του, στο πλαίσιο των προγραμματισμένων καταβολών:

1. Από τον e-ΕΦΚΑ θα καταβληθούν:

  • 18 εκατ. ευρώ σε 750 δικαιούχους σε συνέχεια έκδοσης αποφάσεων για εφάπαξ.
  • 9,9 εκατ. ευρώ σε 25.560 δικαιούχους για παροχές σε χρήμα (επιδόματα μητρότητας, κυοφορίας, ασθενείας, ατυχήματος, έξοδα κηδείας).

   2. Από τη ΔΥΠΑ θα γίνουν οι εξής καταβολές:

  • 28  εκατ. ευρώ σε 72.000 δικαιούχους για καταβολή επιδομάτων ανεργίας και λοιπών επιδομάτων.
  • 23 εκατ. ευρώ σε 13.000 δικαιούχους στο πλαίσιο επιδοτούμενων προγραμμάτων απασχόλησης.
  • 700.000 ευρώ σε 2.000 μητέρες για επιδοτούμενη άδεια μητρότητας.

Υπενθυμίζεται ότι κάθε μήνα τα ποσά πιστώνονται στους λογαριασμούς των δικαιούχων από το απόγευμα της προηγούμενης εργάσιμης ημέρας.

