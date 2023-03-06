ΕΦΚΑ – ΔΥΠΑ: Ο «χάρτης» πληρωμών μέχρι τις 10 Μαρτίου – Ποιοι πάνε ταμείο

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Στην πληρωμή συνολικά 79,6 εκατ. ευρώ σε 113.310 δικαιούχους θα προχωρήσουν την εβδομάδα 6-10 Μαρτίου ο e-ΕΦΚΑ και η Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (πρώην ΟΑΕΔ).
Ειδικότερα, όπως αναφέρει το υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων σε ανακοίνωσή του, στο πλαίσιο των προγραμματισμένων καταβολών:
1. Από τον e-ΕΦΚΑ θα καταβληθούν:
2. Από τη ΔΥΠΑ θα γίνουν οι εξής καταβολές:
Υπενθυμίζεται ότι κάθε μήνα τα ποσά πιστώνονται στους λογαριασμούς των δικαιούχων από το απόγευμα της προηγούμενης εργάσιμης ημέρας.
