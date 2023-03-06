ΕΦΚΑ – ΔΥΠΑ: Ο «χάρτης» πληρωμών μέχρι τις 10 Μαρτίου – Ποιοι πάνε ταμείο

Στην πληρωμή συνολικά 79,6 εκατ. ευρώ σε 113.310 δικαιούχους θα προχωρήσουν την εβδομάδα 6-10 Μαρτίου ο e-ΕΦΚΑ και η Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (πρώην ΟΑΕΔ).

Ειδικότερα, όπως αναφέρει το υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων σε ανακοίνωσή του, στο πλαίσιο των προγραμματισμένων καταβολών:

1. Από τον e-ΕΦΚΑ θα καταβληθούν:

18 εκατ. ευρώ σε 750 δικαιούχους σε συνέχεια έκδοσης αποφάσεων για εφάπαξ.

9,9 εκατ. ευρώ σε 25.560 δικαιούχους για παροχές σε χρήμα (επιδόματα μητρότητας, κυοφορίας, ασθενείας, ατυχήματος, έξοδα κηδείας).

2. Από τη ΔΥΠΑ θα γίνουν οι εξής καταβολές:

28 εκατ. ευρώ σε 72.000 δικαιούχους για καταβολή επιδομάτων ανεργίας και λοιπών επιδομάτων.

23 εκατ. ευρώ σε 13.000 δικαιούχους στο πλαίσιο επιδοτούμενων προγραμμάτων απασχόλησης.

700.000 ευρώ σε 2.000 μητέρες για επιδοτούμενη άδεια μητρότητας.

Υπενθυμίζεται ότι κάθε μήνα τα ποσά πιστώνονται στους λογαριασμούς των δικαιούχων από το απόγευμα της προηγούμενης εργάσιμης ημέρας.

