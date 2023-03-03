ΔΥΠΑ: «Ανοίγουν» 38.900 επιδοτούμενες θέσεις εργασίας – Ποια προγράμματα «τρέχουν»

Πάνω από 6.000 νέες θέσεις εργασίας δημιουργήθηκαν μέσα στον Φεβρουάριο, μέσω των ενεργητικών πολιτικών απασχόλησης, όπως ανακοίνωσε η Δημόσια Υπηρεσία Απασχόληση (ΔΥΠΑ).

Αυτό συνεπάγεται με αύξηση κατά 221% σε ετήσια βάση (1.896) και κατά 150% συγκριτικά με τον Φεβρουάριο 2021 (2.434).

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, η απορροφητικότητα των προγραμμάτων επιδότησης της εργασίας, απόκτησης επαγγελματικής εμπειρίας και νέας επιχειρηματικότητας της ΔΥΠΑ (πρώην ΟΑΕΔ), τον προηγούμενο μήνα, αποτελεί τη δεύτερη καλύτερη μηνιαία επίδοση ιστορικά.

Η ΔΥΠΑ υλοποιεί τα παρακάτω «ανοιχτά» προγράμματα, με 38.900 επιδοτούμενες θέσεις εργασίας:

Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρηματικότητας 3.000 νέων , ηλικίας 18-29 ετών, με έμφαση στην ψηφιακή οικονομία, διάρκειας 12 μηνών, με επιχορήγηση 14.800 ευρώ.

, ηλικίας 18-29 ετών, με έμφαση στην ψηφιακή οικονομία, διάρκειας 12 μηνών, με επιχορήγηση 14.800 ευρώ. Πρόγραμμα 3.400 νέων θέσεων εργασίας στις λιγνιτικές περιοχές , διάρκειας 12-18 μηνών, με ποσοστό επιχορήγησης μισθού και εισφορών 75%-100%, έως 16.794 ευρώ.

, διάρκειας 12-18 μηνών, με ποσοστό επιχορήγησης μισθού και εισφορών 75%-100%, έως 16.794 ευρώ. Πρόγραμμα απόκτησης εργασιακής εμπειρίας 3.000 θέσεων σε λιγνιτικές περιοχές , διάρκειας επτά μηνών, με ποσοστό επιχορήγησης μισθού και εισφορών 100%.

, διάρκειας επτά μηνών, με ποσοστό επιχορήγησης μισθού και εισφορών 100%. Πρόγραμμα απασχόλησης 10.000 μακροχρόνια ανέργων , ηλικίας 45 ετών και άνω, διάρκειας 18 μηνών, με ποσοστό επιχορήγησης μισθού και εισφορών 80%, έως 13.709 ευρώ.

, ηλικίας 45 ετών και άνω, διάρκειας 18 μηνών, με ποσοστό επιχορήγησης μισθού και εισφορών 80%, έως 13.709 ευρώ. Πρόγραμμα απασχόλησης 10.000 ανέργων , που αντιμετωπίζουν σημαντικά εμπόδια στην επανένταξή τους στην αγορά εργασίας, διάρκειας 12-24 μηνών, με ποσοστό επιχορήγησης μισθού και εισφορών 75%, έως 16.800 ευρώ.

, που αντιμετωπίζουν σημαντικά εμπόδια στην επανένταξή τους στην αγορά εργασίας, διάρκειας 12-24 μηνών, με ποσοστό επιχορήγησης μισθού και εισφορών 75%, έως 16.800 ευρώ. Πρόγραμμα απασχόλησης 6.500 μακροχρόνια ανέργων , ηλικίας 55-67 ετών, διάρκειας 24 μηνών, με ποσοστό επιχορήγησης μισθού και εισφορών 75%, έως 18.000 ευρώ.

, ηλικίας 55-67 ετών, διάρκειας 24 μηνών, με ποσοστό επιχορήγησης μισθού και εισφορών 75%, έως 18.000 ευρώ. Πρόγραμμα απασχόλησης 3.000 ανέργων, ηλικίας 56 ετών και άνω, που ολοκλήρωσαν το πρόγραμμα απασχόλησης μακροχρόνια ανέργων, ηλικίας 55-67 ετών, διάρκειας 12 μηνών, με επιχορήγηση 8.580 ευρώ.

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφτούν την ιστοσελίδα της ΔΥΠΑ https://www.dypa.gov.gr/proghrammata-anoikhta.

