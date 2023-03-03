ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 27.03.2026 15:46
03.03.2023 11:19

ΔΥΠΑ: «Ανοίγουν» 38.900 επιδοτούμενες θέσεις εργασίας – Ποια προγράμματα «τρέχουν»

Πάνω από 6.000 νέες θέσεις εργασίας δημιουργήθηκαν μέσα στον Φεβρουάριο, μέσω των ενεργητικών πολιτικών απασχόλησης, όπως ανακοίνωσε η Δημόσια Υπηρεσία Απασχόληση (ΔΥΠΑ).

Αυτό συνεπάγεται με αύξηση κατά 221% σε ετήσια βάση (1.896) και κατά 150% συγκριτικά με τον Φεβρουάριο 2021 (2.434).

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, η απορροφητικότητα των προγραμμάτων επιδότησης της εργασίας, απόκτησης επαγγελματικής εμπειρίας και νέας επιχειρηματικότητας της ΔΥΠΑ (πρώην ΟΑΕΔ), τον προηγούμενο μήνα, αποτελεί τη δεύτερη καλύτερη μηνιαία επίδοση ιστορικά.

Η ΔΥΠΑ υλοποιεί τα παρακάτω «ανοιχτά» προγράμματα, με 38.900 επιδοτούμενες θέσεις εργασίας:

  • Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρηματικότητας 3.000 νέων, ηλικίας 18-29 ετών, με έμφαση στην ψηφιακή οικονομία, διάρκειας 12 μηνών, με επιχορήγηση 14.800 ευρώ.
  • Πρόγραμμα 3.400 νέων θέσεων εργασίας στις λιγνιτικές περιοχές, διάρκειας 12-18 μηνών, με ποσοστό επιχορήγησης μισθού και εισφορών 75%-100%, έως 16.794 ευρώ.
  • Πρόγραμμα απόκτησης εργασιακής εμπειρίας 3.000 θέσεων σε λιγνιτικές περιοχές, διάρκειας επτά μηνών, με ποσοστό επιχορήγησης μισθού και εισφορών 100%.
  • Πρόγραμμα απασχόλησης 10.000 μακροχρόνια ανέργων, ηλικίας 45 ετών και άνω, διάρκειας 18 μηνών, με ποσοστό επιχορήγησης μισθού και εισφορών 80%, έως 13.709 ευρώ.
  • Πρόγραμμα απασχόλησης 10.000 ανέργων, που αντιμετωπίζουν σημαντικά εμπόδια στην επανένταξή τους στην αγορά εργασίας, διάρκειας 12-24 μηνών, με ποσοστό επιχορήγησης μισθού και εισφορών 75%, έως 16.800 ευρώ.
  • Πρόγραμμα απασχόλησης 6.500 μακροχρόνια ανέργων, ηλικίας 55-67 ετών, διάρκειας 24 μηνών, με ποσοστό επιχορήγησης μισθού και εισφορών 75%, έως 18.000 ευρώ.
  • Πρόγραμμα απασχόλησης 3.000 ανέργων, ηλικίας 56 ετών και άνω, που ολοκλήρωσαν το πρόγραμμα απασχόλησης μακροχρόνια ανέργων, ηλικίας 55-67 ετών, διάρκειας 12 μηνών, με επιχορήγηση 8.580 ευρώ.

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφτούν την ιστοσελίδα της ΔΥΠΑ https://www.dypa.gov.gr/proghrammata-anoikhta.

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

