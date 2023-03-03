ΔΥΠΑ: «Ανοίγουν» 38.900 επιδοτούμενες θέσεις εργασίας – Ποια προγράμματα «τρέχουν»

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Πάνω από 6.000 νέες θέσεις εργασίας δημιουργήθηκαν μέσα στον Φεβρουάριο, μέσω των ενεργητικών πολιτικών απασχόλησης, όπως ανακοίνωσε η Δημόσια Υπηρεσία Απασχόληση (ΔΥΠΑ).
Αυτό συνεπάγεται με αύξηση κατά 221% σε ετήσια βάση (1.896) και κατά 150% συγκριτικά με τον Φεβρουάριο 2021 (2.434).
Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, η απορροφητικότητα των προγραμμάτων επιδότησης της εργασίας, απόκτησης επαγγελματικής εμπειρίας και νέας επιχειρηματικότητας της ΔΥΠΑ (πρώην ΟΑΕΔ), τον προηγούμενο μήνα, αποτελεί τη δεύτερη καλύτερη μηνιαία επίδοση ιστορικά.
Η ΔΥΠΑ υλοποιεί τα παρακάτω «ανοιχτά» προγράμματα, με 38.900 επιδοτούμενες θέσεις εργασίας:
Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφτούν την ιστοσελίδα της ΔΥΠΑ https://www.dypa.gov.gr/proghrammata-anoikhta.
Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.