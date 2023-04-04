search
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

04.04.2023 11:17

ΔΥΠΑ: Ξεκινούν οι αιτήσεις για τις τελευταίες 240 θέσεις του προγράμματος εργασιακής εμπειρίας με 100% επιδότηση

04.04.2023 11:17
oaed_new

Ξεκινά σήμερα, Τρίτη 4 Απριλίου, η υποβολή ηλεκτρονικών αιτήσεων επιχειρήσεων για το πρόγραμμα απόκτησης εργασιακής εμπειρίας 240 ανέργων, ηλικίας 18-30 ετών, με 100% επιδότηση μισθού και εισφορών.

Το συγκεκριμένο πρόγραμμα αφορά τους δήμους Ιστιαίας-Αιδηψού και Μαντουδίου-Λίμνης-Αγίας ‘Αννης της Εύβοιας.

Όπως αναφέρει η Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης (ΔΥΠΑ) σε ανακοίνωσή της, η δράση δίνει την ευκαιρία σε νέους να αποκτήσουν πολύτιμη εμπειρία, να αναβαθμίσουν τα προσόντα τους και να προετοιμαστούν για ένταξη στην αγορά εργασίας.

Ωφελούμενοι είναι εγγεγραμμένοι άνεργοι, ηλικίας 18-30 ετών και στόχος της δράσης είναι η ενίσχυση της πρόσβασης των νέων στην αγορά εργασίας και η ανάσχεση της διαρροής επιστημονικού δυναμικού.

Το πρόγραμμα διαρκεί επτά μήνες και η ΔΥΠΑ (πρώην ΟΑΕΔ) καταβάλλει στους ωφελούμενους μηνιαία αποζημίωση ίση με τον κατώτατο καθαρό μισθό, με πλήρεις ασφαλιστικές εισφορές, καθώς και αναλογία δώρων εορτών και επιδόματος αδείας. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι να μην έχει προβεί η επιχείρηση σε μείωση προσωπικού, λόγω καταγγελίας σύμβασης εργασίας, στο τρίμηνο πριν από την υποβολή της αίτησης.

Οι επιχειρήσεις, που ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν, υποβάλλουν ηλεκτρονική αίτηση, μέσω dypa.gov.gr (e-services). Οι επιχειρήσεις εντάσσονται ανάλογα με τον αριθμό των εργαζομένων τους, όπως φαίνεται στον επισυναπτόμενο πίνακα.

