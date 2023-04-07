Ζάχαρη: Όσο γλυκιά… τόσο επικίνδυνη – Ποια ποσότητα καθημερινά δεν πρέπει να ξεπερνάς

Όλοι αγαπάμε τη ζάχαρη. Βρίσκεται παντού, στις πιο αγαπημένες μας λιχουδιές και στα πιο λαχταριστά ροφήματα, χαρίζοντας ακαταμάχητη νοστιμιά. Είναι δύσκολο να φανταστούμε τη ζωή μας χωρίς τα υπέροχα σακχαρούχα τρόφιμα…

Κι όμως, θα πρέπει να περιορίσουμε την κατανάλωσή της στο ελάχιστο δυνατό, καθώς η υπερβολική πρόσληψη σακχάρων συνδέεται με δεκάδες προβλήματα υγείας, τονίζει μια νέα, μεγάλη ανασκόπηση που δημοσιεύεται στο The BMJ. Ειδικότερα, η ομάδα Κινέζων ερευνητών που διεξήγαγε τη σχετική ανασκόπηση κατέληξε στο συμπέρασμα ότι η κατανάλωση πρόσθετων σακχάρων πάνω από 6 κουταλάκια του γλυκού καθημερινά αυξάνει τον κίνδυνο ανάπτυξης 45 διαφορετικών προβλημάτων υγείας, μεταξύ των οποίων διαβήτη, καρδιακών παθήσεων και κατάθλιψης.

Η νέα ανασκόπηση συμπεριέλαβε 73 μελέτες, οι οποίες κάλυπταν 83 αποτελέσματα υγείας σε ενήλικες και παιδιά. Οι ερευνητές κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι η υπερβολική πρόσληψη ζάχαρης μπορεί να οδηγήσει σε μια σειρά προβλημάτων υγείας, όπως διαβήτη, ουρική αρθρίτιδα, παχυσαρκία, υψηλή αρτηριακή πίεση, καρδιακή προσβολή και εγκεφαλικό επεισόδιο. Ανακάλυψαν, επιπλέον, πιθανή συσχέτιση με 7 διαφορετικούς τύπους καρκίνου, μεταξύ των οποίων καρκίνου του μαστού, του προστάτη και του παγκρέατος. Τέλος, ένα σύνολο ευρημάτων συνέδεσαν την υψηλή πρόσληψη σακχάρων με αυξημένο κίνδυνο άσθματος, τερηδόνας, κατάθλιψης, ακόμη και θανάτου.

Στο επίκεντρο τα αναψυκτικά

Μεγάλες ποσότητες σακχάρων προσλαμβάνονται από τα αναψυκτικά, τα οποία παρουσίασαν υψηλή συσχέτιση με την αύξηση του σωματικού βάρους, αλλά και την ενίσχυση του ηπατικού και μυϊκού λίπους. Η ημερήσια κατανάλωση 250 ml ζαχαρούχων ροφημάτων σχετίστηκε, επιπλέον, με 17% υψηλότερο κίνδυνο στεφανιαίας νόσου και 4% υψηλότερο κίνδυνο θανάτου. Οι ειδικοί συστήνουν ότι οι άνθρωποι δεν θα πρέπει να καταναλώνουν περισσότερα από ένα σακχαρούχο ρόφημα την εβδομάδα, καθώς για κάθε επιπρόσθετη κατανάλωση αναψυκτικού εβδομαδιαίως, ο κίνδυνος ουρικής αρθρίτιδας έδειξε να αυξάνεται κατά 4%.

Ο ρόλος της φρουκτόζης

«Η ανασκόπηση δείχνει ότι ειδικά η πρόσληψη σακχάρων που περιέχουν φρουκτόζη, σχετίζεται επιβλαβώς με μεγάλο αριθμό προβλημάτων υγείας», λέει ο Liangren Liu, αναπληρωτής καθηγητής στο Νοσοκομείο Δυτικής Κίνας του Πανεπιστημίου Sichuan. Η φρουκτόζη εντοπίζεται κυρίως φυσικά στα φρούτα. Τα ίδια στοιχεία υποδηλώνουν, επιπλέον, ότι κάθε 25 γραμμάρια φρουκτόζης την ημέρα συνδέονται με 22% αυξημένο κίνδυνο καρκίνου στο πάγκρεας.

Τα συμπεράσματα

Συνολικά, υπήρχαν πολύ λίγα αξιόπιστα στοιχεία που έδειχναν οποιεσδήποτε ευεργετικές συσχετίσεις μεταξύ της κατανάλωσης ζάχαρης και οποιωνδήποτε αποτελεσμάτων για την υγεία. Τα ευρήματα υποδεικνύουν ότι οι άνθρωποι πρέπει να μειώσουν την ποσότητα ζάχαρης που καταναλώνουν σε μόλις 6 κουταλάκια του γλυκού την ημέρα και να περιοριστούν μόνο σε ένα σακχαρούχο ρόφημα την εβδομάδα. Σύμφωνα με τις συστάσεις του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (ΠΟΥ), τα πρόσθετα σάκχαρα δεν πρέπει να αποτελούν περισσότερο από το 10% της ημερήσιας πρόσληψης ενέργειας, που αντιστοιχεί σε ακόμη μικρότερη ποσότητα ημερήσιας πρόσληψης σακχάρων.

Οι ερευνητές σχολίασαν αναφορικά με τα ευρήματα: «Τα στοιχεία για τις επιβλαβείς συσχετίσεις μεταξύ της κατανάλωσης ζάχαρης και των αλλαγών στο σωματικό βάρος, τη συσσώρευση λίπους, την παιδική παχυσαρκία και τον κίνδυνο στεφανιαίας νόσου και κατάθλιψης δείχνουν να είναι πιο αξιόπιστα συγκριτικά με άλλα ευρήματα. Τα στοιχεία που συνδέουν την υπερβολική ζάχαρη με τον κίνδυνο ανάπτυξης καρκίνου παραμένουν περιορισμένα, αλλά δικαιολογούν περαιτέρω έρευνα. Οφείλουμε να αλλάξουμε τα πρότυπα κατανάλωσης ζάχαρης και για να το πετύχουμε αυτό απαιτείται διεξοδική ενημέρωση των πολιτών και της Πολιτείας σε παγκόσμιο επίπεδο».

Πηγή: ygeiamou

Photo By Pixabay

Διαβάστε επίσης:

Ψωριασική αρθρίτιδα: 6 φρούτα που μειώνουν τη φλεγμονή και «διώχνουν» το οξειδωτικό στρες

Μέση: Πέντε τρόποι να την προστατέψουμε – Οι κατάλληλες κινήσεις

Κορωνοϊός: 47 θάνατοι και 65 διασωληνωμένοι την τελευταία εβδομάδα