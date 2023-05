Ο μικρός πρίγκιπας Λούις έκλεψε την παράσταση κατά τη διάρκεια τη τελετής στέψης του βασιλιά Καρόλου, αφού χασμουριόταν και μιλούσε με την αδελφή του πριγκίπισσα Σαρλότ διαρκώς.

Ο νεαρός πρίγκιπας εθεάθη να χαζεύει και να δείχνει προς το μπροστινό μέρος του Αββαείου του Ουέστμινστερ, ενώ η Σαρλότ έσκυψε να δει τι έδειχνε. Τα αδέλφια φάνηκε επίσης να συνομιλούν λίγο, ακουμπώντας ο ένας στον άλλο κατά τη διάρκεια της δίωρης τελετής. Ο μικρός χασμουριόταν στην έναρξη της τελετής αλλά και μετά τη στέψη του βασιλιά.

His Majesty, King Charles has been crowned with St Edward's Crown pic.twitter.com/wxifT2OnvQ — OK! Magazine (@OK_Magazine) May 6, 2023

Prince Louis waves to the crowd at his grandfather’s #Coronation pic.twitter.com/QrMc8BexMA — Royal Central (@RoyalCentral) May 6, 2023

Ωστόσο, τα τηλεοπτικά πλάνα έδειξαν αργότερα ότι ο πρίγκιπας δεν ήταν πλέον μαζί με τους γονείς του, τον πρίγκιπα και την πριγκίπισσα της Ουαλίας, και την αδελφή του Σαρλότ στην πρώτη σειρά στο Αββαείο του Ουέστμινστερ, γεγονός που οδήγησε σε εικασίες στα social media στη Βρετανία.

Διαβάστε επίσης:

Συγκινημένος ο Βασιλιάς Κάρολος: Τα λόγια που ψιθύρισε στον Ουίλιαμ

Τζόρτζια Μελόνι: Η ανάρτηση για τη στέψη του βασιλιά Καρόλου

Ηνωμένο Βασίλειο: Φόρεσε το στέμμα ο βασιλιάς Κάρολος (Videos)