Δύο σεισμοί 3,8 και 3,7 Ρίχτερ ανοιχτά του Κιάτου μέσα σε ένα λεπτό

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Δύο σεισμοί μεγέθους 3,7 και 3,8 Ρίχτερ σημειώθηκαν με διαφορά λεπτού στον Κορινθιακό κόλπο το πρωί της Πέμπτης 18/5.

Ο πρώτος σεισμός των 3,7 βαθμών της Κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε σημειώθηκε στις 8:41 το πρωί με επίκεντρο 7 χιλιόμετρα ανατολικά του Ξυλόκαστρου και εστιακό βάθος στα 5 χιλιόμετρο.

Ένα λεπτό μετά, στις 8:42, σημειώθηκε νεός σεισμός 3,8 Ρίχτερ από την ίδια περιοχή με εστιακό βάθος 6 χλμ.

Υπενθυμίζεται ότι χθες, Τετάρτη (17/5) σημειώθηκαν στην Κορινθία τρεις σεισμοί, μεγέθους 2,5, 1,9 και 2,8 Ρίχτερ σε διάστημα λίγων λεπτών, κοντά στο Ξυλόκαστρο και το Κιάτο.

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