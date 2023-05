Την αλλαγή στρατηγικής της Grivalia Hospitality με κύριο χαρακτηριστικό το refocusing στην Ελλάδα, αποκάλυψε ο διευθύνων Σύμβουλος Γιώργος Χρυσικός, σε δημοσιογραφική ενημέρωση για την πορεία των επενδυτικών project της εταιρείας.

Για τον λόγο αυτό η Grivalia βρίσκεται σε διαδικασία αποεπένδυσης από τον Παναμά και επικεντρώνει τις δυνάμεις της στα εγχώρια ξενοδοχεία που ετοιμάζει μεταξύ αυτών στα Αστέρια Γλυφάδας και την Πάρο, το Voula Project και τη Μύκονο.

Πιο συγκεκριμένα την 1η Αυγούστου ξεκινάει η δοκιμαστική λειτουργία του ξενοδοχείου One and Only Aesthesis στα πρώην Αστέρια Γλυφάδας, με στόχο να ανοίξει και επίσημα τις πύλες του για το κοινό την 1η Οκτωβρίου ή ακόμα και νωρίτερα αν αυτό είναι εφικτό.

Όπως ανέφερε ο διευθύνων Σύμβουλος της Grivslia Hospitality, η επένδυση στα Αστέρια Γλυφάδας είναι της τάξης των 300 εκατ, ευρώ από 80 ευρώ που είχε προϋπολογιστεί αρχικά.

«Αφού ξεκινήσαμε τον σχεδιασμό της επένδυσης στα Αστέρια, αντιληφθήκαμε ότι σε αυτό το location πρέπει να κάνουμε το καλύτερο ξενοδοχείο στον κόσμο, κι αν όχι στον κόσμο το καλύτερο στην Ευρώπη και τη Μεσόγειο», ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Χρυσικός.

Το νέο υπερπολυτελές ξενοδοχείο θα απασχολεί 400 άτομα προσωπικό, θα διαθέτει 120 δωμάτια, βίλες και σουίτες, ενώ στα 300 εκατ. ευρώ περιλαμβάνεται τόσο το κόστος κατασκευής, όσο και απόκτησης του οικοπέδου αλλά και το χρηματοοικονομικό κόστος του project.

Νωρίτερα και συγκεκριμένα τον Ιούνιο αναμένεται να ανοίξει επίσης δοκιμαστικά το πεντάστερο ξενοδοχείο Avant Mar που κατασκευάζει η Grivalia στην Πάρο επένδυσης 30 εκατ. ευρώ σε μία προνομιακή παραλιακή τοποθεσία, σε απόσταση 4 λεπτών με τα πόδια από την πόλη της Νάουσας.

Στόχος να ξεκινήσει η κανονική λειτουργία του μέσα στον Ιούλιο και θα διαθέτει 38 δωμάτια και σουίτες, απασχολώντας 80 άτομα προσωπικό.

Επίσης θα διαθέτει, μεταξύ άλλων, ασιατικό εστιατόριο που θα φέρει την υπογραφή του διάσημου Ιάπωνα σεφ Matsuhisa, ελληνικό εστιατόριο (Thymes), ζαχαροπλαστείο, χώρους ευεξίας και επώνυμο κοσμηματοπωλείο.

Voula Project, Παναμάς και Μύκονος

Σε ότι αφορά την επένδυση του πολυτελούς camping στη Βούλα, ο σχεδιασμός είναι να παραδοθεί το έργο τον Φεβρουάριο του 2024. Η επένδυση εκεί θα είναι της τάξης των 50 εκατ. ευρώ, καθώς θα μπορεί να φιλοξενεί 70-80 άτομα, αλλά οι επισκέπτες την ημέρα θα είναι πολύ περισσότεροι, καθώς θα λειτουργεί ως member’s club στα πρότυπα αντίστοιχων που υπάρχουν στα βόρεια προάστια της Αθήνας.

Για το πρότζεκτ στον Παναμά ο κ. Χρυσικός ανέφερε ότι θα γίνει αποεπένδυση καθώς ενδιαφέρεται να το αγοράσει μεγάλος όμιλος της Αμερικής. Πρόκειται για ανάπτυξη σε νησί έκτασης 14 εκατ. τ.μ. με έτοιμες υποδομές το οποίο έχει κοστίσει μέχρι στιγμής στην εταιρεία 35 εκατ. ευρώ.

Ο κ. Χρυσικός αναφέρθηκε και στο project της Μυκόνου, όπου η εταιρεία διαθέτει μεγάλη έκταση πάνω από την παραλία Καλό Λιβάδι.

Εκεί ο επικεφαλής της Grivalia Hospitality ανέφερε ότι θα περιμένει το νέο πολεοδομικό νομοσχέδιο για το νησί, μετά και την «κίτρινη κάρτα» του ΣτΕ όταν έφτασε σε αυτό ο «φάκελος» της επένδυσης. Αποτέλεσμα είναι να περιοριστούν οι κλίνες που περιλάμβανε ο αρχικός σχεδιασμός από 150 σε 80 εκ των οποίων οι 20 θα είναι βίλες.

Παρά τον περιορισμό των κλινών, όμως, ο προϋπολογισμός του έργου αυξήθηκε στα 120 εκατ. ευρώ από 80 εκατ. ευρώ που ήταν αρχικά λόγω της συνεχούς αύξησης του κατασκευαστικού κόστους αλλά και του πιο πολυτελούς σχεδιασμού που τελικά θα υλοποιηθεί.

