Εικόνες βιβλικής καταστροφής άφησαν πίσω τους οι πρωτοφανείς πλημμύρες που έπληξαν τη βορειοανατολική Ιταλία και ειδικότερα την περιφέρεια της Εμίλια Ρομάνια.

Δραματική είναι η κατάσταση στην περιοχή μετά τις καταρρακτώδεις βροχές και σύμφωνα με τις ιταλικές αρχές ο τραγικός απολογισμός μέχρι στιγμής είναι 14 νεκροί και πάνω από 20.000 άστεγοι.

The moment a landslide struck in the province of Forlì-Cesena, part of Italy’s #EmiliaRomagna region devastated by floods. pic.twitter.com/E9kPlcNX16