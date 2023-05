Η Apple TV+ έδωσε στη δημοσιότητα το εντυπωσιακό teaser trailer του πολυαναμενόμενου «Killers of the Flower Moon», που εντυπωσίασε στo φεστιβάλ Καννών.

Μάλιστα, αυτή είναι η έκτη φορά που ο εμβληματικός σκηνοθέτης Martin Scorsese συνεργάζεται με τον εξαιρετικό ηθοποιό, Leonardo DiCaprio, μία δεκαετία μετά την τελευταία τους ταινία («The Wolf of Wall Street»).

Η ταινία είναι βασισμένη στο best seller μυθιστόρημα του David Grann του 2017 «Killers of the Flower Moon: The Osage Murders and The Birth of the FBI» και αφηγείται την ιστορία μελών της φυλής Osage που δολοφονήθηκαν τη δεκαετία του 1920 στην Οκλαχόμα.

Πέρα από τον DiCaprio, αλλά και τον Robert De Niro, το cast συμπληρώνουν οι Lily Gladstone, Jesse Plemons, Tantoo Cardinal, John Lithgow και Brendan Fraser.

