Ο Καρίμ Μπενζεμά εξετάζει μυθική πρόταση 200 εκατομμυρίων ευρώ από ομάδα της Σαουδικής Αραβίας για τα επόμενα δυο χρονιά.

Μάλιστα, εκτός από τα εξωφρενικά χρήματα ο Γάλλος επιθετικός θα κρατήσει τα δικαιώματα της εικόνας του. Η ομάδα που έκανε την πρόταση δεν κατονομάζεται μέχρι στιγμής, όμως τελευταία υπήρξε προσέγγιση από την Αλ Ιτιχάντ.

Σύμφωνα με τα δημοσιεύματα από την Ισπανία ο 35χρονος σέντερ φορ είναι πιο κοντά από ποτέ στην έξοδο από τη Ρεάλ Μαδρίτης, όμως ακόμα δεν έχει καταλήξει στην οριστική του απόφαση.

Η υπόθεση αναμένεται να μην «τραβήξει» πολύ χρονικά και μέσα στην εβδομάδα ο κάτοχος της Χρυσής Μπάλας και αρχηγός της Βασίλισσας θα ενημερώσει την διοίκηση του κλαμπ για την απόφαση του. Το μόνο δεδομένο είναι πως οι Μερένγκες θα σεβαστούν την επιθυμία του.

🚨💣 CONFRIMS: @Marca’s @jfelixdiaz



Karim Benzema is close to LEAVING, decision not 100% done yet. ❌ https://t.co/sWZe3nDFlq