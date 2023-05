Σε μια πολύ σπουδαία πολιτική δήλωση προχώρησε το μοντέλο από το Ιράν Μαλάνγκα Τζαμπέρι, χωρίς να χρειαστεί καν να μιλήσει.

Η καλλονή έκανε την εμφάνισή της στο 76ο Φεστιβάλ των Καννών που ολοκληρώθηκε το Σάββατο, φορώντας μια πανέμορφη μαύρη τουαλέτα της οποίας το χαρακτηριστικό είναι το τελείωμα στον λαιμό που παραπέμπει σε θηλιά ενώ στην ουρά ήταν γραμμένο με μεγάλα χρυσά γράμματα «Stop Executions» (Σταματήστε τις εκτελέσεις).

Το πανέμορφο μοντέλο ήθελε με αυτόν τον τρόπο να καταγγείλει τις εκτελέσεις που γίνονται στο Ιράν όπως αναφέρουν πηγές στην Bild και του Focus.

Iranian-born model Mahlagha Jaberi arrived to Cannes Film Festival wearing a dress that resembled a noose – to draw attention to awful executions taking place in Iran. More than 200 people were executed in Iran this year alone.

Το φόρεμα φέρει την υπογραφή της σχεδιάστριας Τζίλα Σάμπερ και η Μαλάγκα ήθελε ξεκάθαρα να στρέψει την προσοχή της διεθνούς κοινότητας στο κύμα εκτελέσεων στο Ιράν , όπου με το βάναυσο αυτό τρόπο το καθεστώς των μουλάδων θέλει να καταπολεμήσει τους επικριτές της κυβέρνησης και τους διαδηλωτές.

Stop the executions: Mahlagha Jaberi walked the red carpet of the Cannes Film Festival in a dress with a gallows neckline



In this way, the actress and model of Iranian origin showed solidarity with the people of Iran in the fight against the horrific series of executions,… pic.twitter.com/dgJnWpkp9z