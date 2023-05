Ο Νόβακ Τζόκοβιτς μπήκε με το δεξί στο Roland Garros επικρατώντας με 3-0 του Αλεξάνταρ Κοβάτσεβιτς και μετά το τέλος του αγώνα έστειλε το δίκο του μήνυμα για την ένταση που επικρατεί στο Κόσοβο.

«Το Κόσοβο είναι η καρδιά της Σερβίας. Σταματήστε τη βία», έγραψε στο μήνυμά του στην κάμερα ο σέρβος τενίστας, με το μήνυμά του να γίνεται viral, με αποθεωτικά αλλά και υβριστικά σχόλια.

Djokovic wrote “Kosovo is the heart of Serbia! Stop violence” on the camera after his win today at #RG23 as tensions flare up anew in the region.



