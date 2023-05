Κατά τη διάρκεια μια συνέντευξής της στα πλαίσια γτου φεστιβάλ των Καννών, η Τζέιν Φόντα αποκάλυψε μερικές άγνωστες πτυχές του χαρακτήρα του Ρόμπερτ Ρέντφορντ. Όπως δήλωσε, κατά τη διάρκεια της συνεργασίας τους ο ηθοποιός και σκηνοθέτης ήταν απόμακρος και είχε αποστροφή με τα φιλιά.

Η Φόντα εξομολογήθηκε ότι είχε ξετρελαθεί με τον Ρέντφορντ, αλλά ο 86χρονος σκηνοθέτης της ταινίας «Ordinary People», «δυστυχώς, διέθετε μια αποστροφή στα φιλιά και φαινόταν να τρέφει κάποια άλυτα ζητήματα με τις γυναίκες» όπως είπε.

Στη συνέχεια η 85χρονη πρόσθεσε: «Συχνά φαινόταν να έχει κακή διάθεση και συνήθιζα να πιστεύω ότι έφταιγα εγώ». Ωστόσο, τόνισε ότι ο Ρέντφορντ είναι ένας καλός άνθρωπος. Οι ταινίες στις οποίες συνεργάστηκαν ήταν οι «The Chase» (1966), «Barefoot in the Park» (1967), «The Electric Horseman» (1979) και «Our Souls at Night» (2017).

Jane Fonda is getting real about her feelings on longtime co-star Robert Redford. https://t.co/njX5myNxpV — TODAY (@TODAYshow) May 27, 2023

Αναφορικά με την τελευταία συνεργασία τους, στην ταινία του Netflix «Our Souls at Night», η Φόντα είπε: «Αυτό έγινε πριν από περίπου έξι χρόνια, όταν πρέπει να ήμουν περίπου 80 ετών ή κάτι τέτοιο. Τότε ήταν που συνειδητοποίησα επιτέλους ότι είχα ωριμάσει. Όταν έφτανε στα γυρίσματα με τρεις ώρες καθυστέρηση, με ξινή διάθεση, κατάλαβα ότι δεν ήταν δικό μου λάθος. Όμως πάντα καταφέρναμε να περνάμε καλά μαζί».

Η Φόντα δεν σταμάτησε εκεί αλλά αναφέρθηκε και σε άλλους, όπως συμπρωταγωνιστής της στο «The China Syndrome», Μάικλ Ντάγκλας, ο οποίος σήμερα είναι 78 ετών, «μάλλον δεν με έχει σε μεγάλη εκτίμηση». Όμως είπε καλά λόγια για τον Λι Μάρβιν, συνάδελφό της στο «Cat Ballou»: «Διέθετε μεγάλη αίσθηση του χιούμορ, αν και ήταν συχνά μεθυσμένος. Μείναμε στο ίδιο μοτέλ και σε ορισμένες περιπτώσεις, έπρεπε να τον βοηθήσουμε να ανέβει τις σκάλες».

Η Φόντα μοιράστηκε επίσης τις εμπειρίες της από τη συνεργασία της με τον Ζαν-Λυκ Γκοντάρ, τον αναγνωρισμένο σκηνοθέτη, στην ταινία «Tout Va Bien» του 1972. Ενώ αναγνώρισε το ταλέντο του Γκοντάρ ως σκηνοθέτη, παραδέχτηκε: «Ως άντρας; Λυπάμαι, αλλά όχι».

