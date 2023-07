Charlie Watts: Ο ντράμερ των Rolling Stones ήταν ένας βαθιά καλλιεργημένος άνθρωπος και μανιώδης συλλέκτης

DOM

Δύο χρόνια από τον χαμό του θρυλικού ντράμερ των Rolling Stones και ο κόσμος συνεχίζει να μαθαίνει πράγματα γι’ αυτόν. Πράγματα που ο ίδιος έκρυβε επιμελώς, αφού ήταν ένας άνθρωπος με μάλλον ντροπαλό χαρακτήρα.

Αυτή τη φορά η αναγγελία μιας δημοπρασίας έρχεται να μας αποκαλύψει κάποιες κρυφές όψεις του χαρακτήρα του.

Η δημοπρασία θα διεξαχθεί στις 28 και 29 Σεπτεμβρίου του 2023, από τον οίκο Christie’s, ο οποίος θα έχει προηγουμένως επιδείξει τα πολύτιμα εκθέματα στη Νέα Υόρκη, το Λος Άντζελες και το Λονδίνο.

Σπάνιες πρώτες εκδόσεις μοντέρνας λογοτεχνίας

Μεγάλο ενδιαφέρον παρουσιάζει η εκποίηση της προσωπικής βιβλιοθήκης του Τσάρλι Γουάτς. Περιέχει πρώτες εκδόσεις σπουδαίων έργων, τα περισσότερα μάλιστα βιβλία είναι υπογραμμένα από τους συγγραφείς.

Μεγάλο ενδιαφέρον έχει το υπογραμμένο από τον Φράνσις Σκοτ Φιτζέραλντ αντίτυπο του The Great Gatsby, το οποίο αναμένεται να πιάσει από 200.000 έως 300.000 λίρες. Το βιβλίο είχε αφιερώσει ο συγγραφέας στον σεναριογράφο της MGM, Χάρολντ Γκόλντμαν, με τον οποίο είχαν συνεργαστεί το 1938, στην κωμωδία A Yank in Oxford, με πρωταγωνιστές τους Ρόμπερτ Τέιλορ και Βίβιαν Λι.

Η αφιέρωση γράφει:

“For Harold Goldman, the original ‘Gatsby’ of this story, with thanks for letting me reveal these secrets of his past”.

Άλλο ενδιαφέρον βιβλίο που δημοπρατείται, είναι ένα αντίγραφο του βιβλίου «Επιστροφή στο Μπράιντσχεντ», του Έβελιν Βο. Το αντίτυπο είχε στείλει το 1944, ο ίδιος ο συγγραφέας σε φίλους του, προκειμένου να του διατυπώσουν τα πρώτα τους σχόλια. Στη συνέχεια ο Βο άλλαξε κάποια κομμάτια του μυθιστορήματος, ξανάγραψε το τέλος της ιστορίας, και άλλαξε κάποια από τα ονόματα των ηρώων του.

Άλλο ένα συλλεκτικό διαμάντι που δημοπρατείται η πρώτη έκδοση της περίφημης περιπέτειας του Σέρλοκ Χολμς, «Ο σκύλος των Μπάσκερβιλ».

Στην αφιέρωση του βιβλίου, ο Σερ Άρθουρ Κόναν Ντόιλ, γράφει: “I perambulated Dartmoor before I wrote this book”, εννοώντας ότι πρώτα περιπλανήθηκε στα εκτεταμένα έλη του Ντάρτμορ όπου εκτυλίσσεται η περιπέτεια.

Άλλες σπουδαίες πρώτες εκδόσεις αφορούν έργα της Άγκαθα Κρίστι, του Π. Τζ. Γούντχάουζ και του Τζέιμς Τζόις.

Σπουδαία ενθυμήματα της Jazz

Ο Τσάρλι Γουάτς, συνέλεγε κομμάτια από τον Αμερικανικό Εμφύλιο, σπάνια παλαιά αυτοκίνητα, παλιές ντραμς, αλλά και μια ολόκληρη σειρά από κοστούμια του βασιλιά Αλβέρτου φτιαγμένα από τους καλύτερους ράφτες της Σάβιλ Ρόου.

Όμως η μεγάλη του αγάπη ήταν η Jazz και τα κομμάτια που περιέχει η συλλογή του είναι πραγματικά άπαιχτα. Άπειροι δίσκοι 78 στροφών, των Τζέλι Ρολ Μόρτον, Τζόνι Ντοντς, Τσάρλι Πάρκερ, Ντίζι Γκιλέσπι, και πολλών άλλων.

Φυσικά δεν μπορούσε να λείπει το αγαπημένο του «Walking Shoes», από το κουαρτέτο του Τζέρι Μάλιγκαν, κι αυτό επειδή τύμπανα έπαιζε ο θρυλικός Τσίκο Χάμιλτον, ένας πραγματικός ήρωας για τον Τσάρλι Γουάτς, ο οποίος επιχειρούσε από μικρός να μιμηθεί το στυλ του, παίζοντας με τα «σκουπάκια» του πάνω σε ένα μπάντζο που του είχε αφαιρέσει το μπράτσο.

Τρομερή αξία έχουν τα ενθυμήματα του Τσάρλι Πάρκερ, τον οποίο στην κυριολεξία λάτρευε ο Γουάτς. Ανάμεσά τους βρίσκουμε την κάρτα μέλους του Τσάρλι Πάρκερ (Associated Musicians Membership Card), το συμβόλαιο που είχε υπογράψει για τις Alto Break σέσιονς, και τα βραβεία Down Beat του 1952, το ένα για τον καλύτερο σολίστα και το άλλο για το καλύτερο άλτο σαξόφωνο. Μιλάμε για σπουδαία συλλεκτικά αντικείμενα που δεν διαθέτει ούτε η αμερικανική USA Jazz Association.

Η συλλογή δεν σταματά εδώ, ακόμη υπάρχουν: οι υπογραμμένες παρτιτούρες του Τζορτζ Γκέρσουϊν, για το έργο Porgy and Bess, που αναμένεται να πιάσουν τουλάχιστον 30.000 λίρες, δύο υπογραμμένα έργα του Ίρβιν Μπερλίν, τα Songs from Top Hat και Songs from Follow the Fleet, αφιερωμένα στην Τζίντερ Ρότζερς, και δύο έργα πιάνου υπογραμμένα από τον σπουδαίο κορνετίστα Λέον ‘’Μπιξ’’ Μπάιντερμπίκι.

O Τσάρλι Γουάτς, δεν αγαπούσε απλά τους Jazz μουσικούς, έπαιζε και Jazz και όπως είναι γνωστό εκτός από τους Rolling Stones, είχε δημιουργήσει και το τζαζ συγκρότημα Charlie Watts Quintet.

Έτσι, αποκαλύπτονται οι διαφορετικές όψεις της προσωπικότητας του Τσάρλι Γουάτς. Αποκαλύπτεται ότι ήταν ένας καλλιεργημένος, κομψός, μουσικά καταρτισμένος άνθρωπος, που αγαπούσε την ομαδική δουλειά και προτιμούσε να κάνει ένα βήμα πίσω από την τρέλα και τη φρενίτιδα της διασημότητας.

Διαβάστε επίσης:

Βασίλης Καλαντζής: «Οι νέοι άνθρωποι είναι προσεκτικοί πια σε τι καταναλώνουν – Τα «Three cents» εξάγονται σε 34 χώρες» (Photos)

Κωνσταντίνος Βούλγαρης (Docta): «Η κοινωνία μας βρίσκεται σε πνευματική πτώση – Η trap προωθεί την υποκουλτούρα»

Ποιος ήταν ο αληθινός Indiana Jones; (Videos)