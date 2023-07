Ποιος ήταν ο αληθινός Indiana Jones; (Videos)

DOM

Οι περιπέτειες του Indiana Jones που τόσο αγαπήθηκαν από το κινηματογραφικό κοινό ολοκληρώνονται με την τελευταία ταινία Indiana Jones and The Dial of Destiny.

Μάλιστα το μηχάνημα που είναι το ζητούμενο της ταινίας βασίζεται στον περίφημο «Μηχανισμό των Αντικυθήρων». Ταυτόχρονα, ο 81χρονος Χάρισον Φορντ, αποχαιρετά τον ρόλο που τον ανέδειξε σε παγκόσμιο κινηματογραφικό είδωλο.

Πώς όμως συγκροτήθηκε αυτός ο ρόλος; Ποιος ήταν ο άνθρωπος που αποτέλεσε την έμπνευση για το «χτίσιμο» αυτού του περιπετειώδη κινηματογραφικού «αντί-ήρωα»;

Οι ειδικοί λένε ότι ο Indiana Jones είναι μια συνισταμένη πέντε αληθινών ανθρώπων που ήταν πραγματικοί afficionados της περιπέτειας.

Πέρσι Χάρισον Φόσετ (Percy Harrison Fawcett, 1867 – 1925)

Ο Πέρσι Φόσετ ήταν ένας Άγγλος αξιωματικός, και δεινός εξερευνητής της ζούγκλας. Καθώς η Μεγάλη Βρετανία ήταν μια αποικιακή υπερδύναμη και αυτοκρατορία, υπηρέτησε σε πολλά μέρη του κόσμου σαν αξιωματικός πυροβολικού, ερευνητής, εξερευνητής και χαρτογράφος. Ο Φόσετ πέρασε τα τελευταία 20 χρόνια της ζωής του, άλλοτε στα πεδία του Α΄ Παγκοσμίου Πολέμου, κι άλλοτε εξερευνώντας τις ζούγκλες της Νοτίου Αμερικής.

Ήταν πεπεισμένος ότι βαθιά μέσα στη ζούγκλα του Αμαζονίου υπήρχε μια χαμένη πόλη την οποία αποκαλούσε «Ζ».

Τον Μάιο του 1925, ο Φόσετ μαζί με τον γιο του Τζακ και τον φίλο του Ράλεϊ Ρίμελ, ξεκίνησαν από τον καταυλισμό Dead Horse Camp, που βρισκόταν στην περιοχή του Μάτο Γκρόσο για να αναζητήσουν τη χαμένη πόλη «Ζ». Από τότε τα ίχνη τους χάθηκαν και δεν τους είδε ξανά κανείς. Όπως ήταν φυσικό υπήρξαν διάφορες φήμες και θεωρίες. Μια θεωρία θέλει να βρήκαν κάποια χαμένη φυλή του Αμαζονίου και να έζησαν εκεί με δόξες και τιμές σαν θεόσταλτοι βασιλιάδες, ενώ μια άλλη θεωρία υποστηρίζει ότι πιθανότατα δολοφονήθηκαν από κάποια άγνωστη φυλή.

Ο Φόσετ ήταν φίλος με τον συγγραφέα σερ Άρθουρ Κόναν Ντόιλ ο οποίος εκτός του Σέρλοκ Χολμς, δημιούργησε και τον φανταστικό χαρακτήρα του Professor Challenger δίνοντάς του τα χαρακτηριστικά του Φόσετ και τοποθετώντας τον σε διάφορες περιπέτειες μέσα στην ανεξερεύνητη ζούγκλα.

Χάιραμ Μπίγκαμ (Hiram Bingham, 1875-1956)

Ο Χάιραμ Μπίγκαμ, ήταν ένας Αμερικανός ιστορικός, και αεροπόρος του Α΄ Παγκοσμίου Πολέμου, ένας πραγματικός εξερευνητής ο οποίος εντόπισε και ανέσυρε πολλά αρχαία κομμάτια από το Περού. Ο Μπίγκαμ έγινε γνωστός παγκοσμίως όταν ανακάλυψε τη χαμένη πόλη του Μάτσου Πίτσου, το 1911.

Το Μάτσου Πίτσου, ήταν μια σπουδαία πόλη των Ίνκας, χτισμένη τον 15ο αιώνα, ψηλά στις Άνδεις, 50 χιλιόμετρα μακριά από την πρωτεύουσα των Ίνκας, Κούσκο.

Ο Χάιραμ Μπίγκαμ σπούδασε και εργάστηκε σε πολλά πανεπιστήμια των ΗΠΑ, και κυρίως στο Yale. Εκεί, παρέδωσε και πολλά καλλιτεχνήματα των Ίνκας που ανακάλυψε κάνοντας ανασκαφές στο Μάτσου Πίτσου. Τις τελευταίες δεκαετίες το Yale έχει επιστρέψει πολλά από αυτά τα σπουδαία αντικείμενα στο Περού.

Η ταινία Ιndiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull (2008), έχει σαφείς αναφορές στον Μπίγκαμ, αφού απεικονίζει τον ήρωα-αρχαιολόγο να αναζητά αρχαία αντικείμενα και ειδικά το «κρυστάλλινο κρανίο» στο Περού.

Λάνγκντον Γουόρνερ (Langdon Warner, 1881-1955)

Ο Indiana Jones είχε αρκετές περιπέτειες στην Ανατολική Ασία, αφού ακολούθησε τα βήματα του Λάνγκντον Γουόρνερ, ενός Αμερικανού αρχαιολόγου ο οποίος ειδικευόταν στην τέχνη της Ανατολικής Ασίας.

Καθηγητής στο Harvard, και επιμελητής του μουσείου του, ο Γουόρνερ έκανε πολλές αποστολές στην Κίνα και την Ιαπωνία στις αρχές του 20ού αιώνα. Από το 1906 μέχρι το 1952, έκανε 18 αποστολές στην Ασία, φτάνοντας και εισχωρώντας βαθιά μέσα στη δυτική Κίνα. Κατά τη διάρκεια του Α΄ Παγκοσμίου Πολέμου ο Γουόρνερ έγινε υποπρόξενος των ΗΠΑ, στέλνοντας απόρρητες εκθέσεις από τη Σιβηρία και την Ιαπωνία.

Ο Γουόρνερ απόκτησε πολλά σπανιότατα αρχαία καλλιτεχνήματα και αντικείμενα για τα μουσεία των ΗΠΑ, ενώ αργότερα δίδαξε την ιαπωνική γλώσσα στους διπλωματικούς υπαλλήλους των ΗΠΑ.

Ρόι Τσάπμαν Άντριους (Roy Chapman Andrews, 1884-1960)

Ο Άντριους είχε μια καριέρα όμοια με αυτή του Indiana Jones. Ήταν ακαδημαϊκός, επιμελητής σε διάφορα μουσεία, και είχε μια ακόρεστη δίψα για ταξίδια και περιπέτειες. Ήταν σπουδαίος σκοπευτής, άριστος ιππέας και ισχυριζόταν ότι είχε γεννηθεί «εξερευνητής».

Ασχολήθηκε με τη ζωολογία, και ειδικότερα με τον κλάδο της μαστολογίας ενώ εργάστηκε για πολλά χρόνια στο American Museum of Natural History, της Νέας Υόρκης, του οποίου έγινε τελικά διευθυντής το 1934.

Ο Άντριους έκανε πολλές εξερευνητικές αποστολές στην Κίνα και τη Μογγολία, κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του 1910 και του 1920. Στις εξερευνήσεις αυτές, συνέλεξε πολλά δείγματα και απολιθώματα δεινοσαύρων και σπάνιων θηλαστικών, ενώ έκανε και εκτεταμένες έρευνες αναζητώντας σκελετούς πρωτανθρώπων στην κεντρική Ασία.

Ουίλιαμ Μοντγκόμερι ΜακΓκόβερν (William Montgomery McGovern, 1897-1964)

O ΜακΓκόβερν, ήταν από τη Νέα Υόρκη, και από νεαρή ηλικία ταξίδεψε πολύ στο Μεξικό, τη Λατινική Αμερική, και το Θιβέτ, προτού αποκτήσει πτυχία από σπουδαία πανεπιστήμια της Ιαπωνίας και της Ευρώπης.

Ο ΜακΓκόβερν, ήταν ακαδημαϊκός, καθηγητής Πολιτικών Επιστημών, και επί σειρά ετών ήταν σύμβουλος της κυβέρνησης των ΗΠΑ σε θέματα, «Ανατολικών Υποθέσεων», αλλά και στρατιωτικής κατασκοπίας, καθώς σαν γλωσσολόγος μιλούσε παραπάνω από 12 γλώσσες.

Κατά τη διάρκεια του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου υπηρέτησε στον στρατό των ΗΠΑ σαν μυστικός πράκτορας, ενώ ταυτόχρονα δούλευε σαν ανθρωπολόγος στο μουσείο του Σικάγο. Οι περιπέτειές του στην Άπω Ανατολή, κατά την δεκαετία του 1930, ο σεβασμός των φοιτητών του, και οι επιδόσεις του στις ξένες γλώσσες, θυμίζουν αναμφίβολα τον ατρόμητο χαρακτήρα του Indiana Jones.

