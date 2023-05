Ο Χάρισον Φορντ βρέθηκε στην παγκόσμια πρεμιέρα της νέας του ταινίας Indiana Jones and the Dial of Destiny στο Φεστιβάλ Καννών του 2023 και εκεί αποθεώθηκε από το κοινό.

Ο Χάρισον Φορντ έχει δηλώσει ότι αυτή θα είναι η τελευταία του ταινία υποδυόμενος τον Ιντιάνα Τζόουνς και γι’ αυτό ο κόσμος τον χειροκρότησε στο φινάλε της ταινίας και στο «αντίο» του στον χαρακτήρα, με τον ίδιο να παλεύει να κρατήσει τα δάκρυά του στο Φεστιβάλ Καννών.

Ο γνωστός ηθοποιός έχει γράψει ιστορία στο σινεμά με τις ταινίες Ιντιάνα Τζόουνς, οπότε μπορεί να καταλάβει κανείς ότι το 5 λεπτών χειροκρότημα ήταν ένα μεγάλο «ευχαριστώ» στον ίδιο για την προσφορά του στο σινεμά.

Πλάι στον Χάρισον Φορντ ήταν ο CEO της Disney, Μπομπ Άιγκερ (Bob Iger), η επικεφαλής της Lucasfilm, Κάθλιν Κένεντι (Kathleen Kennedy), ο σκηνοθέτης Τζέιμς Μάνγκολντ (James Mangold) και η συμπρωταγωνίστριά του, Φοίμπι Γουόλερ-Μπριτζ (Phoebe Waller-Bridge).

Harrison Ford with tears in his eyes during the standing ovation for ‘INDIANA JONES AND THE DIAL OF DESTINY’. pic.twitter.com/mJtRv4wLKk