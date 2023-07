Ο Μπομπ Ντίλαν παίζει στο Παρίσι και κερνά από το ουίσκι του

Ο 81χρονος θρύλος της φολκ μουσικής, κάτοχος Νόμπελ λογοτεχνίας, Μπομπ Ντίλαν, έχει βγει σε περιοδεία για να επικοινωνήσει το τελευταίο του μουσικό έργο, «Rough and Rowdy Ways».

Χθες το βράδυ είχαν την τύχη να τον δουν οι φίλοι του στο Παρίσι, αφού έδωσε την πρώτη από τις τρεις συναυλίες του, στο Grand Rex.

Εμφανίστηκε στις 6:30 μμ. περπατώντας, αφού ο οδηγός του βαν τον άφησε λίγα μέτρα από το θέατρο, αλλά κανένας δεν τον αναγνώρισε καθώς ο μαέστρος φορούσε κουκούλα και προστατευτική μάσκα.

Η συναυλία άρχισε στις 8:30 μμ. ακριβώς. Τα φώτα έσβησαν και στη σκηνή ανέβηκαν οι «συνήθεις ύποπτοι» Μπομπ Μπριτ και Νταγκ Λάντσιο στις κιθάρες, ο Τσάρλι Ντρέιτον στα τύμπανα, ο Τόνι Γκαρνιέ στο μπάσο, και ο πολύ-οργανίστας Ντόνι Χίρον.

Ο Μπομπ Ντίλαν κάθισε στο πιάνο του και άρχισε αμέσως να παίζει το «Watching the River Flow». Κανένα φλασάκι δεν άστραψε, αφού ο Ντίλαν απαγορεύει κινητά στις τελευταίες συναυλίες του. Όποιος συλληφθεί να φωτογραφίζει εκδιώκεται πάραυτα από τη συναυλία. Τέλος.

Στο θέατρο επικράτησε μια καρτερική σιωπή, μέχρι να ζεσταθεί η γέρικη φωνή του και να πάρει τη συνηθισμένη της έκταση. Όλοι αφουγκράζονταν καθώς ο Ντίλαν μπήκε αμέσως στο «Most likely you go your way (and I’ll go mine)» στο οποίο έχει δώσει μια κάντρι χροιά.

Συνέχισε λέγοντας τα «I Contain Multitudes», το «When I Paint my Masterpiece», τον «Black Rider», «My own version of you», το σημαδιακό «Crossing the Rubicon», το αγαπημένο μου «To be alone with you», «Key West», και στο τέλος έπαιξε 9 κομμάτια από την τελευταία δουλειά του, «Rough and Rowdy Ways».

Ο Ντίλαν, μετά το «Goodbye Jimmy Reed» παρουσίασε τους μουσικούς του στο κοινό και έκλεισε λέγοντας το «Every Grain of Sand».

Το Grand Rex ίσα που ανέπνεε. Όταν η συναυλία τελείωσε, όταν η τελευταία νότα πέταξε σαν πουλί, ο Ντίλαν χαιρέτησε, τα φώτα έσβησαν απότομα και όταν άναψαν ξανά είχε εξαφανιστεί σαν μάγος, σαν ταξιδιώτης από μια άλλη εποχή.

Heaven’s Door Whiskey

Όμως ο Ντίλαν δεν κάθεται. Κινείται στις σκιές, ζωγραφίζει, κάνει γλυπτική, δοκίμασε να φτιάξει το νέο μπέρμπον ουίσκι του, που χρονολογείται από το 2016, στο Νάσβιλ του Τενεσί, «ένα ουίσκι που έχει μια ιστορία να πει».

Έτσι, ίσως τον βρούμε στο νέο αποστακτήριο του ουίσκι, στο Pleasureville, του Kentucky, μαζί με τον μάστερ αποστάκτη Κεν Πιρς, να μυρίζει τα μπέρμπον να κοιτά τις ετικέτες και τα νέα καλόγουστα μπουκάλια του ουίσκι που ο ίδιος υπογράφει, το Heaven’s Door Whiskey.

Ακόμα ανακοίνωσε τη δημιουργία νέου χώρου στο Λούιβιλ του Κεντάκυ, στο χώρο μιας παλιάς εκκλησίας. Οι εγκαταστάσεις έχουν σχεδιαστεί πάνω σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, με υπόγειες γεωτρήσεις, φυσικές μεθόδους θέρμανσης και ψύχρανσης των ζυμώσεων κλπ. Οι εγκαταστάσεις δίνουν εργασία σε τουλάχιστον 100 ντόπιους, ενώ παράλληλα ενισχύουν τον τουρισμό.

Πάντως το ουίσκι Heaven’s Door φαίνεται πως δεν είναι ένα ακόμα μπέρμπον από κάποιον διάσημο, καθώς έχει πάρει καλές κριτικές από τους γευσιγνώστες του είδους.

Όσο για τον Μπομπ Ντίλαν, τον φαντάζομαι εύθραυστο πλέον, να βαδίζει με αβέβαια βήματα από τη σκιά του αποστακτήριου προς την ανοιχτή πόρτα, προς το φως. Πηγαίνοντας να συναντήσει το κοινό πεπρωμένο των ανθρώπων, συναντώντας τον Commander of the Universe.

