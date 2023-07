Τζο Μπάιντεν: Δεν έχουν τέλος οι γκάφες - Είπε τον Ζελένσκι… Βλαντιμίρ (Video)

Δεν έχουν τέλος οι γκάφες για τον Τζο Μπάιντεν, ο οποίος ανά τακτά χρονικά διαστήματα δίνει λαβή… για σχόλια.

Εξαίρεση δεν αποτέλεσε η Σύνοδος Κορυφής του ΝΑΤΟ στο Βίλνιους της Λιθουανίας, όπου ο Αμερικανός πρόεδρος είχε πλήθος συναντήσεων με Ευρωπαίους ηγέτες αλλά και τον Ουκρανό πρόεδρο, Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Αμέσως μετά τη συνάντηση των δύο ανδρών, ο Μπάιντεν έκανε δηλώσεις στους δημοσιογράφους.

Τότε αποκάλεσε τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι, «Βλάντιμιρ», παραπέμποντας στον Ρώσο πρόεδρο Πούτιν. Ωστόσο, κατάλαβε αμέσως το λάθος του και διόρθωσε το όνομά του, ενώ είπε ότι «δεν πρέπει να ακούγεται τόσο οικείος».

"Vladimir and I… Mr Zelenskyy and I"



