Νωρίτερα από το αναμενόμενο πρόκειται να επιστρέψει στους κινηματογράφους ο Κέβιν Σπέισι, έπειτα από την αθώωσή του στις κατηγορίες σεξουαλικής επίθεσης που αντιμετώπιζε.

Ο ηθοποιός είχε δεχτεί πρόταση για το θρίλερ «Control», στα τέλη του 2022 κι ενώ περίμενε να εκδικαστεί η υπόθεση. Αν και είχε δεχτεί εξ αρχής την πρόταση, η πρεμιέρα αναμενόταν να πραγματοποιηθεί πολύ αργότερα.

Ωστόσο, δημοσίευμα του Hollywood Reporter αναφέρει πως η ταινία θα κυκλοφορήσει, τελικά, στις κινηματογραφικές αίθουσες πριν από το τέλος αυτού του έτους.

«Θα θέλαμε η ταινία να κυκλοφορήσει στους κινηματογράφους τον Δεκέμβριο», αναφέρει ο Στραθ Χάμιλτον, διευθύνων σύμβουλος της TriCoast Worldwide, η οποία έχει αναλάβει την παραγωγή, επισημαίνοντας ότι υπάρχει, επίσης, ενδιαφέρον για την ταινία τόσο στις ΗΠΑ όσο και στο Ηνωμένο Βασίλειο.

