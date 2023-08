Ποιοι είναι οι «Bad Blue Boys» που σκότωσαν τον 29χρονο Μιχάλη και τι ρόλο έπαιξαν στον εμφύλιο της Γιουγκοσλαβίας

Άλλη μια αιματηρή επίθεση με τραγικό απολογισμό σημειώθηκε χθες το βράδυ όπου ο 29χρονος φίλαθλος της ΑΕΚ έχασε τη ζωή του άδικα έπειτα από επιδρομή περίπου 100-120 οπαδών της Ντιναμό Ζάγκρεπ με μαχαίρια και καδρόνια. Σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ είχαν και ελληνική βοήθεια.

Οι συγκεκριμένοι οπαδοί είναι γνωστοί στην ποδοσφαιρική κοινότητα, περισσότερο και από την ίδια την ομάδα της Κροατίας. Μάλιστα οι Κροάτες βρίσκονται στη λίστα με τους 16 πιο επικίνδυνους οπαδούς στον κόσμο και αυτός είναι και ο λόγος που η UEFA είχε απαγορεύσει τη μετακίνησή τους στην Αθήνα για το παιχνίδι με την ΑΕΚ.

A probe has been launched after a Zagreb fan allegedly made a Nazi salute as others ripped out 150 seats during the UCL clash with Manchester City.



Repairs to the stadium will have to be carried out ahead of the visit by Wolves on Sunday.



