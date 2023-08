Το καλοκαίρι των «κακών τουριστών» και η ζημιά που κάνουν τα social στην τοπική κουλτούρα (videos)

«Διανύουμε το καλοκαίρι των κακών τουριστών;» αναρωτιέται το BBC, υπενθυμίζοντας ότι τους τελευταίους μήνες έχουν γίνει γνωστά πολλά κρούσματα βανδαλισμών σε αρχαία μνημεία και πλήρους αδιαφορίας για την τοπική κουλτούρα.

Όμως αυτό, κατά τον Λάρι Μπλίμπεργκ, μπορεί να αποδειχτεί επωφελές.

Ο πρώην πρόεδρος της Ένωσης Αμερικανών Ταξιδιωτικών Συντακτών γράφει στο BBC ότι αυτό το καλοκαίρι έχουν έλθει στην επικαιρότητα πολλές περιπτώσεις τουριστών σε όλο τον κόσμο, που έδειξαν προκλητική αδιαφορία για τις περιοχές που επισκέπτονται.

Την περασμένη εβδομάδα δύο μεθυσμένοι Αμερικανοί μπήκαν σε κλειστό τμήμα του Πύργου του Άιφελ για να … ρίξουν έναν υπνάκο. Πριν από μερικές μέρες μία Γαλλίδα συνελήφθη γιατί χάραξε τα αρχικά της στον Πύργο της Πίζας, στην Ιταλία. Ένας Καναδός έφηβος προκάλεσε ζημιές σε ιαπωνικό ναό 1.200 ετών, την ίδια μέρα που ένας νεαρός από το Μπρίστολ χάραξε δύο ονόματα στο Κολοσσαίο και προσπαθώντας να δικαιολογηθεί είπε πως δεν ήξερε την σημασία του μνημείου. Νωρίτερα Γερμανοί τουρίστες εμφανίστηκαν γυμνοί σε ναό στο Μπάλι, αφού είχαν αφήσει απλήρωτα τα ξενοδοχεία όπου διέμεναν.

Είναι σαν να ξέχασαν οι πάντες πώς να συμπεριφέρονται όταν επισκέπτονται άλλες χώρες. Στην πραγματικότητα όμως δεν είναι καινούριο φαινόμενο, αν κρίνουμε από τα ίχνη που έχουν αφήσεις τους αιώνες οι άνθρωποι που επισκέπτονταν μνημεία όπως οι αιγυπτιακές πυραμίδες και η Πομπηία. Οι χειρότεροι «επισκέπτες» ήταν ο Χριστόφορος Κολόμβος και ο Ερνάν Κορτές, υπενθυμίζει το BBC, σημειώνοντας επίσης την προκλητική αδιαφορία που έδειχναν για τους ντόπιους πληθυσμούς οι περιηγητές του 18ου και του 19ου αιώνα.

Φέτος όμως οι πληροφορίες που δημοσιεύονται προκαλούν αποτροπιασμό και μπορεί να οδηγήσουν στην απομόνωση των κακών τουριστών. Σε μία εποχή εγρήγορσης για θέματα σεβασμού της διαφορετικής κουλτούρας, η εστίαση σε τέτοια κρούσματα μπορεί να αποφέρει θετικά αποτελέσματα.

Γιατί όμως οι σύγχρονοι ταξιδιώτες επιδεικνύουν τέτοια συμπεριφορά;

Σύμφωνα με την Λόρεν Α. Σίγκελ, ειδική σε θέματα τουρισμού στο Πανεπιστήμιο του Γκρίνουιτς, στο Λονδίνο, πολλοί τουρίστες σήμερα «συναγωνίζονται» για να συγκεντρώσουν τα περισσότερα likes στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. «Οι άνθρωποι καταφεύγουν σε ακραίες ενέργειες για να τροφοδοτήσουν τους λογαριασμούς τους στο Instagram και το Tik Tok», επισημαίνει η Λόρεν Α.Σίγκελ.

Ο Ντέιβιντ Μπίρμαν, ερευνητής στο Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο του Σίδνεϊ, επισήμανε ότι περίπου 1,5 δισεκατομμύριο άνθρωποι ταξίδεψαν σε όλο τον κόσμο το 2019 και μετά την πανδημία οι μετακινήσεις τουριστών αυξήθηκαν εντυπωσιακά. Μετά τα περιοριστικά μέτρα λόγω της πανδημίας κάποιοι ίσως σκέφτονται ότι «είναι διασκεδαστικό να ποζάρουν γυμνοί σε ένα ναό στο Μπάλι, ή να μεθύσουν σε ένα μουσουλμανικό ιερό ή να χορέψουν με φόντο ένα στρατόπεδο συγκέντρωσης των Ναζί», δήλωσε ο Μπίρμαν.

Η Γκάιλ Σάλτζ, που υπογράφει το podcast «How Can I Help?», λέει πως υπάρχουν κι άλλοι παράγοντες για τέτοιες συμπεριφορές. «Οι άνθρωποι αισθάνονται ότι τώρα μπορούν να κάνουν πράγματα που δεν έκαναν στο λοκντάουν.. Επισκέπτονται ξένες χώρες έχοντας στο μυαλό ότι εκεί γίνεται ένα τεράστιο πάρτι και μπορούν να κάνουν ό,τι θέλουν», προσθέτει. Όσο για εκείνους που χαράσσουν το όνομά τους σε μνημεία, λέει πως «έτσι νομίζουν ότι μπορούν να μείνουν οι ίδιοι στην αιωνιότητα»…

Το προνόμιο του ταξιδιού και οι υποχρεώσεις

Αν όμως λάβουμε υπόψη ότι τα ταξίδια στο εξωτερικό είναι προνόμιο, οφείλουμε να έχουμε κατά νου ότι τα προνόμια συνοδεύονται και από υποχρεώσεις.

Επιπλέον, όταν κάποιος επισκέπτεται μια ξένη χώρα μπορεί και ο ίδιος να γίνει μέρος της κουλτούρας της και κατά συνέπεια να δεσμευτεί ότι θα την προστατεύσει.

Μια χαρακτηριστική υπενθύμιση ακριβώς γι αυτό το θέμα έγινε από την πρόσφατη ταινία Oppenheimer. Σε μία σκηνή, ο αμερικανός υπουργός Πολέμου, Χένρι Στίμσον, αφαιρεί την ιαπωνική πόλη Κιότο από την λίστα με τους πιθανούς στόχους επιθέσεων με ατομικές βόμβες. Η αρχαία πρωτεύουσα της Ιαπωνίας, με τα σημαντικά μοναστήρια και τους ναούς, κρίθηκε ότι ήταν ιδιαιτέρως πολύτιμη για να καταστραφεί. Κι αυτό το γνώριζε ο Στίμσονν επειδή είχε κάνει μήνα του μέλιτος εκεί.

Τα μέτρα για την απομόνωση των «κακών τουριστών»

Στις μέρες μας κάποιοι τουριστικοί προορισμοί έχουν μια πιο ρεαλιστική προσέγγιση, ζητώντας από τους επισκέπτες να σεβαστούν την τοπική κουλτούρα και το περιβάλλον. Τέτοια πολιτική ακολουθούν το Μπάλι και η Ισλανδία.

Το Παλάου ζητά από τους ξένους επισκέπτες να υπογράψουν δέσμευση για την προστασία του περιβάλλοντος . Στην Αυστραλία έχει απαγορευτεί η προσέγγιση της κορυφής του βραχώδους όρους Ουλούρου, γιατί θεωρείται ιερός τόπος για τους ιθαγενείς.

Στο Άμστερνταμ γίνεται εκστρατεία αποτροπής αφίξεων νεαρών Βρετανών, που συνηθίζουν να πηγαίνουν στην πόλη για να καταναλώσουν οινοπνευματώδη χωρίς μέτρο.

Η Λόρεν Α. Σίγκελ επικροτεί αυτά τα αυστηρά μέτρα και θεωρεί πως επιτέλους αντιλαμβανόμαστε το μέγεθος του προβλήματος που προκαλούν οι λεγόμενοι κακοί τουρίστες.

Επισημαίνει μάλιστα ότι υπάρχει μία νέα τάση στα social media, που λέγεται “Instagram έναντι της Πραγματικότητας” , όπου κάποιοι ανεβάζουν εικόνες που δείχνουν τι συμβαίνει σε δημοφιλείς προορισμούς όταν ενσκήπτουν ορδές τουριστών, που ανεβάζουν βίντεο και φωτογραφίες με τη δική τους οπτική, που απέχει όμως από την πραγματικότητα που βιώνουν οι ντόπιοι όταν φεύγουν οι ξένοι.

Διαβάστε επίσης:

Ανάφη: Η βρετανική Sun έπλεξε το εγκώμιο του νησιού των Κυκλάδων – «Ένας ανεξερεύνητος θησαυρός» (videos)

Στη Χαβάη ο Μπάιντεν – Φόρεσε χαβανέζικο κολιέ με λουλούδια

Γουατεμάλα-Ισημερινός: Εκλογές με «σκληρά» μηνύματα προς τις ΗΠΑ (Videos)