Αμβούργο: Πάνω από 1.700 «Χάρι Πότερ» κατέκλυσαν την πόλη – Παγκόσμιο ρεκόρ

Η πόλη του Αμβούργου σημείωσε σήμερα νέο παγκόσμιο ρεκόρ της μεγαλύτερης συγκέντρωσης ανθρώπων μεταμφιεσμένων σε Χάρι Πότερ, με μακριά μαύρη κάπα, στρογγυλά γυαλιά και ένα σημάδι στο μέτωπο.

Ακριβώς 1.758 άνθρωποι με την εμφάνιση του διάσημου μάγου, που φαντάστηκε η Βρετανίδα συγγραφέας Τζόαν Ρόουλινγκ, συγκεντρώθηκαν στην πλατεία του δημαρχείου αυτής της πόλης της βόρειας Γερμανίας, σύμφωνα με τους διοργανωτές του διαγωνισμού.

Over 1,700 fans dressed up as the fictional magician Harry Potter gather in front of the townhall in Hamburg, Germany, to break the world record of the highest number of Harry Potters in one place. The previous number stood at 997. AFP pic.twitter.com/25k8BAZi2a