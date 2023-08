Φλόριντα: Άνοιξε πυρ σε κατάστημα και σκότωσε 3 αφροαμερικανούς – «Μισούσε τους μαύρους» ο δράστης που αυτοκτόνησε

Τέσσερις άνθρωποι σκοτώθηκαν απόψε σε περιστατικό μαζικών πυροβολισμών που σημειώθηκε σε κατάστημα στην καρδιά του Τζάκσονβιλ στη Φλόριντα, μετέδωσε το Fox News.

Σύμφωνα με τον σερίφη Τ.Κ. Γουότερς, ο ένοπλος που σκότωσε τρεις αφροαμερικανούς σε κατάστημα του Τζάκσονβιλ και στη συνέχεια αυτοκτόνησε, υποκινήθηκε από «φυλετικό μίσος».

«Μισούσε τους μαύρους», τόνισε ο σερίφης του Τζάκσονβιλ για τον δράστη της επίθεσης στην πολυπληθέστερη πόλη της Φλόριντας. Τον περιέγραψε ως «λευκό άνδρα, περίπου 20 ετών», χωρίς να τον κατονομάσει, εκτιμώντας πως έδρασε μόνος. Φορούσε αλεξίσφαιρο γιλέκο, ενώ ήταν οπλισμένος με πιστόλι Glock και τυφέκιο τύπου AR-15 στο οποίο ήταν χαραγμένες σβάστικες, ανέφερε. Είχε συντάξει «αρκετά μανιφέστα» για τα μέσα ενημέρωσης, τους γονείς του και την αστυνομία, στα οποία εξέφραζε το μίσος που έτρεφε για τους μαύρους.

Another white man dressed in tactical gear walked into a Dollar General in Jacksonville, Florida, today and shot Black people because he was racist.



My family is not safe in America because of white people and their bigotry.



