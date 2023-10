Θραύση κάνει στις ΗΠΑ η αμερικανική δικαστική δραματική σειρά «Suits» η οποία δημιουργεί ρεκόρ παραμονής στην κορυφαία θέση θεάσεων, σύμφωνα με την εταιρεία ερευνών τηλεθέασης Nielsen.

Οι κύκλοι επεισοδίων του «Suits» μεταδίδονται από τις πλατφόρμες Netflix και Peacock και η σειρά έχει καταφέρει να βρίσκεται στην κορυφή της κατάταξης της Nielsen για 12η συνεχόμενη εβδομάδα.

Μόνον την εβδομάδα 4-10 Σεπτεμβρίου είχε 2,36 δισ. λεπτά προβολής και να σκεφτείτε ότι στο επταήμερο αυτό είχε και πτώση κατά 4% συγκριτικά με το χρόνο που κατάφερε σε θεάσεις μια εβδομάδα νωρίτερα.

Το «Suits» «έσπασε» το ρεκόρ που είχε έως τώρα η σειρά «Ozark» με 11 συνεχόμενες εβδομάδας στην πρώτη θέση των προγραμμάτων με τις υψηλότερες θεάσεις στις σεζόν που ήταν στον αέρα.

Πέντε τίτλοι, στη γενική κατάταξη, είχαν περισσότερο από ένα δισ. λεπτά προβολής εβδομαδιαίως με τη σειρά «Virgin River» να βρίσκεται δεύτερη στην κατάταξη με 1,9 δισ. λεπτά παρακολούθησης. Η ταινία «Η μικρή γοργόνα» στο ντεμπούτο της στο σύμπαν του στρίμινγκ, μέσω του Disney+, μάζεψε περι το 1,4 δισ. λεπτά και το «SWAT» ήταν τέταρτο (1,04 δισ. λεπτά) καταφέρνοντας άλλα κατά 62% από τη μια εβδομάδα στην άλλη.

Σε επίπεδο πρωτότυπων οπτικοακουστικών παραγωγών σε πλατφόρμες, πρώτο πρόγραμμα σε παρακολούθηση ήταν η σειρά «Virgin River», στη δεύτερη θέση το «One piece» μεταφορά του ομότιτλου Shonen manga του 1997 που πρωτοτροφοδότησε σειρά anime το 1999.

Τρίτη η σειρά φαντασίας «The wheel of time» του Prime Video, με 515 εκατ. λεπτά θέασης, στην τέταρτη θέση πήγε το «Dear Child» του Netflix (504 εκατ. λεπτά), στην πέμπτη θέση ήταν το «Only Murders in the Building» του Hulu (470 εκατ. λεπτά).

Στην κατηγορία των ταινιών την πρώτη θέση κατέλαβε η «Μικρή γοργόνα», ακολουθεί το «Love again» (Netflix) με 336 εκατ. λεπτά παρακολούθησης, το «Snitch» (Max,Netflix, Prime Video) με 329 εκατ. λεπτά θεάσεων ήταν τρίτο, το «Don’t worry darling» (Max/Netflix) με 294 εκατ. λεπτά παρακολούθησαν ήταν τέταρτο και στην πέμπτη θέση βρέθηκε το φιλμ «You Are So Not Invited to My Bat Mitzvah» (Netflix) με 288 εκατ. λεπτά παρακολούθησης.

