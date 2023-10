Υπέρταση: Ρίξτε τη με δύο προβιοτικά

Η υπέρταση θέτει τους ανθρώπους σε κίνδυνο καρδιαγγειακών παθήσεων και άλλων επικίνδυνων καταστάσεων υγείας. Πρόσφατες μελέτες δείχνουν ότι τα προβιοτικά μπορεί να προσφέρουν προστατευτική δράση, αλλά οι ερευνητές έχουν περιορισμένη κατανόηση του γιατί η διαμόρφωση της μικροχλωρίδας του εντέρου μπορεί να ρυθμίσει την αρτηριακή πίεση.

Μια μελέτη που δημοσιεύτηκε στο mSystems προσθέτει δύο νέα στελέχη στην λίστα των πιθανών αντιυπερτασικών προβιοτικών.

Τα δύο προβιοτικά που βρέθηκε να βοηθούν στη μείωση της υπέρτασης

Σε πειράματα σε υπερτασικά ποντίκια, η θεραπεία με τα δύο προβιοτικά, Bifidobacterium lactis και Lactobacillus rhamnosus, επανέφερε την αρτηριακή τους πίεση σε φυσιολογικά επίπεδα. Οι ερευνητές παρακολούθησαν επίσης το πώς αυτά τα προβιοτικά άλλαξαν το μικροβίωμα του εντέρου των πειραματόζωων σε διάστημα 4 μηνών, εντοπίζοντας συγκεκριμένα μικρόβια και μεταβολικές οδούς που μπορεί να εξηγήσουν αυτήν την προστατευτική επίδραση.

«Ολοένα και περισσότερα στοιχεία υποστηρίζουν την αντιυπερτασική δράση των προβιοτικών και των τροφών που έχουν υποστεί ζύμωση τόσο σε πειράματα in vitro όσο και in vivo. Έτσι πιστεύαμε ότι η διαιτητική πρόσληψη προβιοτικών τροφών θα συμπλήρωνε καλά την παραδοσιακή θεραπεία της υπέρτασης», δήλωσε η βιολόγος δρ. Jun Li, από το City University του Χονγκ Κονγκ. Η ομάδα της συνεργάστηκε με εκείνη του μικροβιολόγου δρ. Zhihong Sun από το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Inner Mongolia, για τη μελέτη.

Προηγούμενες μελέτες έχουν συνδέσει τα αυξανόμενα ποσοστά υπέρτασης παγκοσμίως με την αυξανόμενη κατανάλωση ζάχαρης. Πιθανότατα ενισχύει την αρτηριακή πίεση μέσω πολλών μηχανισμών (π.χ. αυξημένη αντίσταση στην ινσουλίνη ή κατακράτηση αλατιού) αλλά τα τελευταία χρόνια οι επιστήμονες έχουν ερευνήσει την επίδραση της ζάχαρης και στο μικροβίωμα του εντέρου.

Πώς έγινε η νέα έρευνα

Στη νέα μελέτη, οι ερευνητές εξέτασαν τα δύο προβιοτικά στελέχη σε ποντίκια που ανέπτυξαν υπέρταση μετά την κατανάλωση νερού αναμεμειγμένου με φρουκτόζη. Για διάστημα 4 μηνών μετρούσαν την αρτηριακή πίεση των ζώων κάθε μήνα. Διαπίστωσαν ότι τα ποντίκια που τρέφονταν με φρουκτόζη και που έλαβαν οποιοδήποτε προβιοτικό εμφάνισαν σημαντικά χαμηλότερη αρτηριακή πίεση από εκείνα που τρέφονταν με δίαιτα υψηλής φρουκτόζης αλλά δεν έλαβαν θεραπεία με προβιοτικά.

Επιπλέον, οι ερευνητές δεν βρήκαν διαφορά μεταξύ των μετρήσεων της αρτηριακής πίεσης ποντικών που τρέφονταν με φρουκτόζη και έλαβαν προβιοτικά με εκείνα της ομάδας ελέγχου που έπιναν μόνο νερό. Αυτό υποδηλώνει ότι οι παρεμβάσεις με προβιοτικά θα διατηρήσουν την αρτηριακή πίεση σε φυσιολογικά επίπεδα, είπε η δρ. Li.

Οι ερευνητές διερεύνησαν και τις συνδέσεις μεταξύ της αλλοιωμένης μικροχλωρίδας του εντέρου και της αλλαγής της αρτηριακής πίεσης. Διαπίστωσαν ότι μια δίαιτα με υψηλή περιεκτικότητα σε φρουκτόζη οδήγησε σε αύξηση των βακτηρίων Bacteroidetes και μείωση στα βακτήρια Firmicutes. Ωστόσο, η θεραπεία με προβιοτικά επανέφερε αυτούς τους πληθυσμούς βακτηρίων στα επίπεδα των ποντικιών στην ομάδα ελέγχου.

Επιπλέον, η ανάλυση εντόπισε νέες μικροβιακές υπογραφές που σχετίζονται με την αρτηριακή πίεση: Τα αυξημένα επίπεδα βακτηρίων Lawsonia και Pyrolobus και τα μειωμένα επίπεδα Alistipes και Alloprevotella, συσχετίστηκαν με χαμηλότερη αρτηριακή πίεση.

Οι ερευνητές σχεδιάζουν τώρα μια μεγάλη κλινική δοκιμή για να δουν εάν η προστατευτική δράση των προβιοτικών επεκτείνεται και στα άτομα με υπέρταση: «Τα προβιοτικά αποτελούν μια πολλά υποσχόμενη οδό στην προληπτική ιατρική, προσφέροντας δυνατότητες στη ρύθμιση της υπέρτασης και στην αναμόρφωση της προσέγγισής μας για την καρδιαγγειακή υγεία», είπε ο δρ. Sun.

Πηγή: onmed.gr

