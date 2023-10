Βρυξέλλες: Στους δρόμους 25.000 διαδηλωτές υπέρ των Παλαιστινίων

Μεγάλη διαδήλωση υπέρ των Παλαιστινίων πραγματοποιείται αυτή την ώρα στις Βρυξέλλες, γύρω από την πλατεία Σούμαν, εκεί που βρίσκονται τα κτίρια της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου.

Η φιλοπαλαιστινιακή διαδήλωση ξεκίνησε στις 3 μ.μ. (ώρα Ελλάδας) και σύμφωνα με τους διοργανωτές συμμετέχουν περισσότεροι από 25.000 άνθρωποι, μετά την έκκληση που απευθύνθηκε μέσω των κοινωνικών δικτύων.

Humanity invades the Schuman roundabout. #Brussels for #Palestine against #genocide pic.twitter.com/ry7fSXv97k