Όσκαρ 2024: 5+1 ταινίες που… φλερτάρουν με το Χρυσό αγαλματίδιο (Videos)

Καλωσορίζοντας, σήμερα, τον Δεκέμβριο, το καθιερωμένο ραντεβού ανάμεσα στον κινηματογράφο και τον κόσμο του θεάματος δεν φαντάζει, πια, τόσο μακρινό.

Η κούρσα για τα Όσκαρ 2024 ξεκίνησε με τα περισσότερα «όπλα» να έχουν, ήδη, πέσει στο… τραπέζι και τα βλέμματα να στρέφονται, για ακόμη μια χρονιά, στη μεγαλύτερη γιορτή του σινεμά.

Η 96η απονομή των θρυλικών βραβείων της Ακαδημίας Κινηματογράφου πρόκειται να πραγματοποιηθεί την Κυριακή 10 Μαρτίου στο Dolby Theater, με παρουσιαστή, για τέταρτη φορά, τον Jimmy Kimmel.

Ποιες ταινίες θα διασχίσουν με δόξα το κόκκινο χαλί; Ποιοι θα κατακτήσουν το πολυπόθητο, αστραφτερό αγαλματίδιο; Ο απόλυτος κινηματογραφικός θεσμός είναι προ των πυλών κι εμείς δεν θα μπορούσαμε να μην κάνουμε τις προβλέψεις μας για τους φετινούς υποψηφίους και γιατί όχι; Νικητές…!

Έχοντας, ήδη, κατακτήσει τον Χρυσό Λέοντα στο Φεστιβάλ της Βενετίας, η ταινία «Poor Things» σε σκηνοθεσία Γιώργου Λάνθιμου και με πρωταγωνίστρια τη μοναδική Εmma Stone απέσπασε διθυραμβικές κριτικές, βάζοντας… πλώρη για τα επικείμενα Όσκαρ!

Η υπόθεση έχει βασιστεί στο μυθιστόρημα «Χαμένα Κορμιά» (1993) με την πλοκή να ακολουθεί τη Μπέλα, μια νεαρή γυναίκα της Βικτωριανής εποχής, που έχει αναστηθεί μετά την αυτοκτονία της. Στο πλευρό ενός δικηγόρου, η… πρώην ζωντανή γυναίκα ξεκινά ένα αποκαλυπτικό ταξίδι, εξερευνώντας τα βαθύτερα μονοπάτια του υποσυνειδήτου της. Στην ουσία, πρόκειται για μια σύγχρονη διασκευή του μύθου του Φρανκεστάιν με την πανέμορφη κοπέλα να έχει δώσει τέλος στη ζωή της στην προσπάθειά της να ξεφύγει από τον βίαιο σύζυγό της. Επιστρέφει στη ζωή μέσω ενός ιδιοφυούς επιστήμονα ο οποίος της δίνει το μυαλό ενός μικρού μωρού..

«Το έργο παρουσιάζει την ιστορία ενός φανταστικού πλάσματος αλλά δεν θα υπήρχε χωρίς την Έμα Στόουν, η οποία είναι ένα άλλο φανταστικό πλάσμα. Το φιλμ αυτό είναι δικό της, χωρίς εκείνη δεν θα υπήρχε» δήλωσε ο Λάνθιμος μετά τη βράβευση στη Βενετία.

Η ιταλική La Repubblica, η New York Times, το Euronews και το Associated Press ήταν λίγες μόνο από τις εφημερίδες που έγραψαν για την ταινία, με τις κριτικές να είναι διθυραμβικές.

«Ο Έλληνας μάγος του παράδοξου κερδίζει το κορυφαίο βραβείο της Βενετίας» αναφέρει το France 24.

Το καστ συμπληρώνουν, μεταξύ άλλων, οι: Mαρκ Ράφαλο, Γουίλεμ Νταφόε, ΝταφΡαμού Γιούσεφ, Τζέροντ Καρμάικλ και Κρίστοφερ Άμποτ

Η αλήθεια είναι ότι η επιστροφή του Κρίστοφερ Νόλαν στις κινηματογραφικές αίθουσες ήταν εκρηκτική με την ταινία να σημειώνει μια εντυπωσιακή πορεία στην box office διαδρομή της με εισπράξεις που ξεπέρασαν τα 950 εκατομμύρια δολάρια παγκοσμίως, κατορθώνοντας να γίνει η πιο επιτυχημένη εμπορικά βιογραφική ταινία όλων των εποχών.

Βασισμένη στο βραβευμένο με Πούλιτζερ βιβλίο “American Prometheus: The Triumph and Tragedy of J. Robert Oppenheimer” του Κάι Μπερντ και του αείμνηστου Μάρτιν Τζ. Σέργουιν, η ταινία «Oppenheimer» σε σενάριο και σκηνοθεσία του Κρίστοφερ Νόλαν, είναι ένα επικό θρίλερ που ωθεί τον θεατή να εισχωρήσει στην παραδοξότητα ενός αινιγματικού ανθρώπου ο οποίος στην προσπάθειά του να σώσει τον κόσμο, ρισκάρει να τον… καταστρέψει!

Πρόκειται για το βιογραφικό φιλμ για τον φυσικό Τζ. Ρόμπερτ Οπενχάιμερ ή αλλιώς τον «πατέρα της ατομικής βόμβας», που διαδραματίζεται στην περίοδο του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου.

Στον ρόλο του Οπενχάιμερ απολαμβάνουμε τον Κίλιαν Μέρφι («Peaky Blinders»), ενώ στην ταινία συμμετέχουν επίσης μερικά από τα μεγαλύτερα ονόματα του κινηματογράφου, όπως οι: Εμιλι Μπλαντ (Κίτι Οπενχάιμερ), Μάτ Ντέιμον (υποστράτηγος Λέσλι Ρίτσαρντ Γκρόουβς Τζ.), Φλόρενς Πιου ως Τζιν Τατλοκ, Ρόμπερτ Ντάουνι Τζούνιορ ως Λιούις Στράους, Τζακ Κουέιντ ως Ρίτσαρντ Φέινμαν, Γκάρι Ολντμαν ως Πρόεδρος Χάρι Σ. Τρούμαν κ.α.

Θεωρείται ως ένα από τα φαβορί της κούρσας των Βραβείων Όσκαρ του 2024, όχι μόνο για την Καλύτερη Ταινία, αλλά για όλες τις μεγάλες κατηγορίες.

Από τη λίστα των φετινών φαβορί στα Όσκαρ δεν θα μπορούσε να λείπει η ταινία «Killers of the Flower Moon» του Martin Scorsese.

Το νέο έργο του θρυλικού δημιουργού αποθεώθηκε στην παγκόσμια πρεμιέρα του στο φεστιβάλ Καννών, ενώ σάρωσε και στο box office.

Βασισμένη στο ομώνυμο μυθιστόρημα του Ντέιβιντ Γκραν, η ταινία αφηγείται την αληθινή ιστορία των μαζικών δολοφονιών των Ινδιάνων Οσέιτζ στην Οκλαχόμα κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του 1920 μέσα από το ειδύλλιο του Enerest Burkhart (Λεονάρντο Ντι Κάπριο), ανιψιό ενός ισχυρού ντόπιου ιδιοκτήτη ράντσου (Ρόμπερτ Ντε Νίρο) και της Mollie Kyle (Λίλι Γκλάντστοουν).

Πρόκειται για ένα «επικό γουέστερν, όπου η πραγματική αγάπη διασταυρώνεται με την ανείπωτη προδοσία». Το καστ συμπληρώνουν, μεταξύ άλλων, οι: Τζέσι Πλέμονς, Τάντου Κάρντιναλ, Τζον Λίθγκοου, Μπρένταν Φρέιζερ και Λούις Καντσέλμι.

Σημειώνεται ότι το «Killers of the Flower Moon» είναι η πρώτη ταινία του Scorsese μετά το «The Irishman», το οποίο ήταν υποψήφιο για δέκα Όσκαρ, το 2020, ενώ αποτελεί την έκτη συνεργασία του με τον Leonardo DiCaprio και τη δέκατη με τον Robert De Niro.

Το «Maestro» του Bradley Cooper κατατάσσεται σε ένα από τα κινηματογραφικά δημιουργήματα που περιμένουμε με ιδιαίτερα αυξημένες προσδοκίες.

Η ταινία έρχεται στο Netflix στις 20 Δεκεμβρίου, ενώ εκτός από τον Cooper, το σενάριο υπογράφει και ο Josh Singer, ο οποίος είχε γράψει το σενάριο για τη βραβευμένη με Όσκαρ ταινία Spotlight, μαζί με τον Tom McCarthy.

Το έργο αφηγείται την ιστορία αγάπης του Αμερικανού συνθέτη Leonard Bernstein και της συζύγου του, Felicia Montealegre, «παντρεύοντας» τον έρωτα με την τέχνη, με έναν τρόπο που -κρίνοντας από τα trailer που κυκλοφορούν- θα είναι ιδιαίτερα γοητευτικός…

Bradley Cooper: «προετοιμαζόμουν έξι χρόνια για την πιο δυνατή σκηνή της ταινίας»

Μιλώντας για την προετοιμασία που έκανε για την ταινία «Maestro», ο Bradley Cooper αποκάλυψε σε πρόσφατες δηλώσεις του ότι πέρασε έξι ολόκληρα χρόνια μαθαίνοντας πώς να διευθύνει κάτι περίπου έξι λεπτά μουσικής στο στυλ του ίδιου του Bernstein, ώστε να μπορέσει να ηχογραφήσει μια κρίσιμη σκηνή στην ταινία, ζωντανά στα γυρίσματα.

Bradley Cooper reveals he spent SIX YEARS learning how to compose music for his role as Leonard Bernstein in Maestro… for just six minutes of music on screen https://t.co/Tc4hz9M9Bv