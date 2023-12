Πόλεμος στη Γάζα: Δεκάδες νεκροί και τραυματίες, με τη διεθνή κοινότητα να παρακολουθεί απαθής την ανθρωποσφαγή

Διευρύνονται οι επιχειρήσεις του ισραηλινού στρατού σε όλη τη Λωρίδα της Γάζας, καθώς με την λήξη της εκεχειρίας ξανάρχισαν οι βομβαρδισμοί, με δεκάδες νεκρούς και τραυματίες. Η διεθνής κοινότητα παρακολουθεί ουσιαστικά απαθής και μόνο ο Αντόνιο Γκουτέρες, Γ.Γ. του ΟΗΕ εξέφρασε δημοσίως την ελπίδα ότι ακόμα υπάρχουν περιθώρια για βιώσιμη ανθρωπιστική εκεχειρία. Το Ισραήλ διεμήνυσε ότι δεν αλλάζουν οι στόχοι του, ενώ η Γερμανία ζήτησε από την Χαμάς να καταθέσει τα όπλα.

Δεκάδες νεκροί και τραυματίες στην Γάζα

Δεκάδες Παλαιστίνιοι σκοτώθηκαν τις τελευταίες ώρες, αφότου το Ισραήλ επανέλαβε τις επιθέσεις στην Γάζα, με την εκπνοή της επταήμερης εκεχειρίας. Ο ισραηλινός στρατός μάλιστα ρίχνει φυλλάδια με τα οποία καλεί τους αμάχους σε τμήματα της νότιας Γάζας να εγκαταλείψουν την περιοχή, όπου υποτίθεται ότι θα ήταν ασφαλείς, αφήνοντας να εννοηθεί ότι οι στρατιωτικές επιχειρήσεις των κατοχικών δυνάμεων θα επεκταθούν.

Ο Χιν Χουντάρι, ανταποκριτής του Al Jazeera στη Χαν Γιούνις της νότιαας Γάζας, μεταδίδει ότι αμέσως μετά την επανάληψη των βομβαρδισμών έκανε ρεπορτάζ στο νοσοκομείο Νάσερ, όπου επί τουλάχιστον 10 λεπτά ασθενοφόρα κατεύθαναν μεταφέρονταν τραυματίες από τους βομβαρδισμούς.

Σύμφωνα με τους ανταποκριτές του Al Jazeera επλήγησαν κατοικίες στη Ράφα, την Τζαμπάλια, το Μαγκάζι και τη Νουσεϊράτ, στη νότια, κεντρική και βόρεια Γάζα. Οι νεκροί είναι δεκάδες, μεταξύ αυτών δύο μέλη νοσηλευτικού προσωπικού και ένας δημοσιογράφος.

Ceasefire over in #Gaza. Attacks v near this hospital. Bombing consistent. Has humanity given up on the children of Gaza?! 😔 pic.twitter.com/dsyvQeBEWx