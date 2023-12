Παρίσι: Επίθεση με 1 νεκρό και 1 τραυματία – «Allah akbar» φώναζε ο δράστης

Ένας άνθρωπος σκοτώθηκε και ένας ακόμη τραυματίστηκε, όταν άνδρας επιτέθηκε σε περαστικούς στο κέντρο του Παρισιού, έγραψε το Σάββατο ο γάλλος υπουργός Εσωτερικών Ζεράλντ Νταρμανέν στο μέσο κοινωνικής δικτύωσης X.

«Η αστυνομία μόλις συνέλαβε με γενναιότητα έναν δράστη που επιτέθηκε σε περαστικούς στο Παρίσι, πέριξ της Κε ντε Γκρενέλ. Ένας άνθρωπος πέθανε και ένας τραυματίστηκε, ο οποίος λαμβάνει τις πρώτες βοήθειες από την πυροσβεστική υπηρεσία του Παρισιού. Παράκληση να αποφύγετε την περιοχή», έγραψε ο υπουργός.

Ο δράστης σκότωσε επί τόπου με μαχαίρι έναν άνθρωπο και τραυμάτισε έναν άλλο το βράδυ του Σαββάτου στο 15ο διαμέρισμα του Παρισιού, ενώ φέρεται να φώναξε «Allah akbar» («Ο Θεός είναι μεγάλος») πριν συλληφθεί, έγινε γνωστό από αστυνομική πηγή.

Ο δράστης που κατάφερε θανατηφόρα πλήγματα γεννήθηκε στη Γαλλία και είναι Γάλλος, είπε η πηγή, προσθέτοντας ότι ο τραυματίας δέχεται τις πρώτες βοήθειες από τους πυροσβέστες του Παρισιού.

