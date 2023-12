Γάζα: «Έχουμε ανακαλύψει 800 φρεάτια από σήραγγες της Χαμάς» υποστηρίζει ο ισραηλινός στρατός

Οι ισραηλινές δυνάμεις έχουν εντοπίσει 800 φρεάτια που οδηγούν στο τεράστιο υπόγειο δίκτυο της Χαμάς με σήραγγες και μπούνκερ (αμυντικές στρατιωτικές οχυρώσεις) από τις 27 Οκτωβρίου που ξεκίνησε η χερσαία επιχείρηση στη Γάζα και έχουν καταστρέψει περισσότερα από τα μισά από αυτά, ανακοίνωσε σήμερα ο στρατός.

Η παλαιστινιακή ισλαμιστική οργάνωση υποστήριζε – πριν από τον πόλεμο στη Λωρίδα της Γάζας που μετράει ήδη οκτώ εβδομάδες – ότι έχει εκατοντάδες χιλιόμετρα με σήραγγες, ένα δίκτυο που σε έκταση συγκρίνεται με το σύστημα του υπόγειου σιδηροδρόμου της Νέας Υόρκης, για προστασία και για χρήση ως επιχειρησιακή της βάση.

Έτσι κατέστησαν πρωταρχικοί στόχοι για τους ισραηλινούς αεροπορικούς βομβαρδισμούς με διαπεραστικά πυρομαχικά και μηχανικούς του στρατού που χρησιμοποιούν ρομπότ για χαρτογράφηση ή εκρηκτικό ζελέ, το οποίο μπορεί να διασκορπιστεί στα περάσματα (των τούνελ).

«Τα φρεάτια των τούνελ εντοπίστηκαν σε περιοχές αμάχων, πολλά εκ των οποίων βρίσκονταν κοντά ή μέσα σε κτίρια όπως σχολεία, νηπιαγωγεία, τζαμιά και παιδικές χαρές», αναφέρει σε σημερινή του ανακοίνωση ο στρατός.

IDF troops eliminated 500 of the 800+ exposed shafts to Hamas’ underground tunnels located near or inside kindergartens, schools, playgrounds and mosques. To be clear, these places aren’t childproof, but rather teeming with terrorism. Every tunnel shaft and weapon we find is… pic.twitter.com/xIVO1x0PD8

«Από τα περίπου 800 φρεάτια που ανακαλύφθηκαν», ανακοίνωσε ο στρατός, «τα 500 έχουν καταστραφεί χρησιμοποιώντας μια ποικιλία από επιχειρησιακές μεθόδους περιλαμβανομένης της ανατίναξης και της σφράγισης». Στην ανακοίνωση προστίθεται ακόμη ότι «πολλά μίλια από βασικές διαδρομές των τούνελ έχουν καταστραφεί».

Στο μεταξύ, ο εισαγγελέας του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου (ΔΠΔ) κάλεσε σήμερα και τις δύο πλευρές στον πόλεμο μεταξύ του Ισραήλ και της Χαμάς να συμμορφώνονται με το διεθνές δίκαιο και να επιτρέπουν την μεταφορά της ανθρωπιστικής βοήθειας στην πολιορκούμενη Λωρίδα της Γάζας.

«Ως προς την ανθρωπιστική πρόσβαση, ο νόμος δεν χωράει αμφισβήτηση», είπε ο εισαγγελέας του ΔΠΔ Καρίμ Χαν έπειτα από τετραήμερη επίσκεψή του εκεί όπου σημειώθηκαν οι επιθέσεις της Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου, στο Ισραήλ και στην Παλαιστινιακή Αρχή στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη.

«Οι πολίτες πρέπει να έχουν πρόσβαση στα βασικά τρόφιμα, σε νερό και σε εξαιρετικά απαραίτητες ιατροφαρμακευτικές προμήθειες χωρίς άλλη καθυστέρηση τόσο ως προς το μέγεθος (των προμηθειών) όσο και ως προς τον ρυθμό (παράδοσής τους)», είπε ο Χαν και πρόσθεσε ότι η Χαμάς δεν θα πρέπει να κάνει κακή χρήση αυτής της βοήθειας.

«Όλοι οι εμπλεκόμενοι θα πρέπει να συμμορφωθούν με το διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο. Αν δεν το κάνετε αυτό, μετά μην παραπονιέστε όταν το γραφείο μου χρειαστεί να παρέμβει», είπε ο Χαν.

Ο ίδιος πρόσφερε στο Ισραήλ τη βοήθεια του δικαστηρίου στην έρευνα εγκλημάτων που διέπραξε η Χαμάς κατά τις επιθέσεις της 7ης Οκτωβρίου παρότι η χώρα δεν είναι μέλος του δικαστηρίου με έδρα τη Χάγη και δεν αναγνωρίζει τη δικαιοδοσία του.

«Οι επιθέσεις εναντίον αθώων ισραηλινών αμάχων αντιπροσωπεύουν μερικά από τα πιο σοβαρά διεθνή εγκλήματα που συγκλονίζουν τη συνείδηση της ανθρωπότητας, εγκλήματα για τα οποία ιδρύθηκε το ΔΠΔ για να αντιμετωπίσει», τόνισε.

Κάλεσε ακόμη το Ισραήλ να κάνει ό,τι μπορεί για να προστατεύσει τους αμάχους στη Λωρίδα της Γάζας κατά τις επιθέσεις του στους μαχητές της Χαμάς και να εμποδίσει τους Ισραηλινούς εποίκους στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη να επιτίθενται στους Παλαιστίνιους εκεί.

Israel kicked this elderly woman out of her home twice.



Uprooted in 1948 from her hometown al-Lod & now forced out of Gaza.



"I wish I could return home… even if there's just one wall of my home left"!



This crushing cruelty has been our daily reality for 75 years. pic.twitter.com/XwkK2Bbx6m