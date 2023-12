Ούτε μία ώρα δεν παρέμεινε στη θέση του ένα έργο τέχνης του διάσημου και μυστηριώδους καλλιτέχνη Banksy, στο νότιο Λονδίνο.

Το μεσημέρι της Παρασκευής (22/12), ο διάσημος street artist ανακοίνωσε στο Instagram η πινακίδα STOP με τα τρία ζωγραφισμένα drones στη Peckham street ήταν δικό του έργο.

Λίγη ώρα αργότερα, δύο άντρες εμφανίστηκαν στο σημείο, κατέβασαν το έργο του Bansky και εξαφανίστηκαν.

Τα αεροσκάφη που είχαν καλύψει την πινακίδα με το STOP έμοιαζαν με εκείνα από το έργο Civilian Drone Strike, του ίδιου καλλιτέχνη, το 2017, το οποίο έδειχνε τρία drone να βομβαρδίζουν ένα παιδικό σχέδιο ενός σπιτιού.

Το έργο είχε δημοπρατηθεί στο Art The Arms Fair και συγκέντρωσε 205.000 λίρες που διατέθηκαν στις οργανώσεις Reprieve και Campaign Against Arms Trade.

