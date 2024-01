Δύο μεγάλα ονόματα του παγκόσμιου σινεμά θα πρωταγωνιστήσουν στη νέα ταινία του Πολ Τόμας Άντερσον που βρίσκεται στα σκαριά και περιβάλλεται… υπό άκρα μυστικότητα.

Το μόνο που γνωρίζει το κοινό μέχρι στιγμής είναι ότι στην ταινία της Warner Bros, ο Λεονάρντο Ντι Κάπριο και ο Σον Πεν θα έχουν πρωταγωνιστικό ρόλο.

Ο Πολ Τόμας Άντερσον έγινε γνωστός μέσα από τις ταινίες του «Boogie Nights», «Magnolia», «There Will Be Blood», «The Master» και «Phantom Thread».

Εκτός από τη σκηνοθεσία έγραψε και το σενάριο για τη νέα ταινία. Επίσης θα είναι παραγωγός μαζί με τη Σάρα Μέρφι και τον Άνταμ Σόμνερ. Και οι τρεις είχαν συνεργαστεί στο παρελθόν στην ταινία του Άντερσον του 2021 «Licorice Pizza».

Όσοι γνωρίζουν περισσότερα, σύμφωνα με το Variety, αναφέρουν ότι ο προϋπολογισμός της πλησιάζει τα 100 εκατομμύρια δολάρια, ένα σημαντικό ποσό ειδικά για έργο που σκηνοθετεί ο Πολ Τόμας Άντερσον.

